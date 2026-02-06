Ďalšie informácie v spisoch: Žene so slovenským občianstvom mal Epstein odkázať milióny, bola v najužšom kruhu

Vzťahy amerického sexuálneho predátora so ženou so slovenským občianstvom sa podľa nových dokumentov a výpovedí ukazujú ako oveľa hlbšie a dlhodobejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Príbeh Karyny Shuliak sa v spisoch objavuje opakovane a jej postavenie v Epsteinovom živote patrilo k najvýznamnejším.
Podľa zistení portálu Topky, ktorý vychádza z dokumentov a výpovedí ľudí z Epsteinovho okolia, patrila Karyna Shuliak k jeho najužšiemu kruhu dlhé roky. Ide o tú istú osobu, ktorú portál TV Markíza označuje ako ženu so slovenským občianstvom, ktorej Jeffrey Epstein odkázal desiatky miliónov dolárov a rozsiahly majetok
Osem až desať rokov v tesnej blízkosti Epsteina
Vzťah Karyny Shuliak s Epsteinom mal podľa dostupných informácií trvať približne osem až desať rokov. Počas tohto obdobia sa stala jednou z jeho najbližších a najdôvernejších osôb. Epstein jej financoval nákladné štúdium stomatológie na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.
Hoci bola neskôr registrovaná ako zubná lekárka na Floride aj v Kalifornii, indície naznačujú, že túto profesiu v praxi nikdy nevykonávala. Jej život bol úzko prepojený s Epsteinovou sieťou luxusných nehnuteľností, súkromných letov a uzavretého spoločenského sveta.
Tichá spoločníčka alebo žiarlivá kontrolórka
Ľudia z Epsteinovho okolia si na Shuliak spomínajú veľmi rozdielne. Niektorí ju opisujú ako nenápadnú, mlčanlivú a takmer neviditeľnú osobu, ktorá sa držala v úzadí. Iní však tvrdia, že mala detailný prehľad o každom Epsteinovom kontakte. Práve preto sa medzi jeho spolupracovníkmi objavila prezývka „inšpektorka“. Podľa týchto výpovedí mala byť posadnutá kontrolou toho, s kým Epstein komunikuje, kde sa pohybuje a aké má plány.
Pozornosť vyvoláva aj jej manželstvo z roku 2013 so ženou menom Jennifer Kalinová, ktorá mala takisto väzby na Epsteinovo prostredie. Objavili sa špekulácie, že mohlo ísť o účelový zväzok, ktorého cieľom bolo uľahčiť získanie amerického občianstva. Rozvod prišiel v júli 2019, len niekoľko týždňov pred Epsteinovým zatknutím a neskoršou smrťou v newyorskej väzbe.
Dva dni predtým, ako bol Epstein 10. augusta 2019 nájdený mŕtvy vo svojej cele na Manhattane, podpísal závet. Podľa súdnych dokumentov plánoval rozdeliť svoj majetok medzi najmenej 44 osôb a subjektov. Najväčší podiel mala získať práve Karyna Shuliak. V závete jej odkázal 50 miliónov dolárov (45 miliónov eur) v hotovosti. Tým sa však zoznam nekončil.
Diamantový prsteň a rozsiahle impérium nehnuteľností
Súčasťou dedičstva mal byť aj luxusný diamantový prsteň s hmotnosťou takmer 33 karátov, zasadený do platiny a obklopený menšími diamantmi. V rukou písanej poznámke Epstein uviedol, že prsteň daroval „v úmysle uzavrieť manželstvo“, čo naznačuje, že Shuliak plánoval požiadať o ruku.
The one who has evaded a subpoena for 6+ years now…Karyn Shuliak pic.twitter.com/Cw6qcKY7cS
— Dannah Montana (@DannahMontanna) January 30, 2026
Okrem hotovosti a šperkov mala zdediť aj celé jeho realitné portfólio. To zahŕňalo súkromný ostrov Little Saint James na Amerických Panenských ostrovoch, luxusnú rezidenciu na Upper East Side v New Yorku, rozsiahly ranč Zorro v Novom Mexiku, ako aj hodnotné nehnuteľnosti v Paríži a v Palm Beach na Floride.
Posledný telefonát a dedičstvo bez výsledku
Význam Shuliak v Epsteinovom živote podčiarkuje aj fakt, že bola poslednou osobou, s ktorou telefonoval. V noci pred smrťou spolu hovorili približne dvadsať minút. Obsah rozhovoru nebol nikdy zverejnený. Napriek veľkolepým plánom zo závetu sa k väčšine majetku napokon nedostala.
Karyna Shuliak was procuring eastern European girls for Epstein, which is visible by his reaction in the mail below.
Karyna Shuliak is also known as Epstein last „girlfriend“ and he left her a big part of his estate, which he, as i understand, did only a couple of days before… pic.twitter.com/le0D5Aaphu
— Autist The 17th (@AutistDivision) February 5, 2026
Po Epsteinovej smrti bol jeho majetok presunutý do fondu Epstein Victims’ Compensation Program, z ktorého bolo obetiam vyplatených viac než 120 miliónov dolárov (108 miliónov eur). Zvyšná časť, odhadovaná na približne 127 miliónov dolárov (114 miliónov eur), zostáva predmetom súdnych sporov.
