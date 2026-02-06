Ďalšie informácie v spisoch: Žene so slovenským občianstvom mal Epstein odkázať milióny, bola v najužšom kruhu

Foto: US Department of Justice

Nina Malovcová
Jeffrey Epstein
Jej život bol úzko prepojený s Epsteinovou sieťou luxusných nehnuteľností, súkromných letov a uzavretého spoločenského sveta.

Vzťahy amerického sexuálneho predátora so ženou so slovenským občianstvom sa podľa nových dokumentov a výpovedí ukazujú ako oveľa hlbšie a dlhodobejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Príbeh Karyny Shuliak sa v spisoch objavuje opakovane a jej postavenie v Epsteinovom živote patrilo k najvýznamnejším.

Podľa zistení portálu Topky, ktorý vychádza z dokumentov a výpovedí ľudí z Epsteinovho okolia, patrila Karyna Shuliak k jeho najužšiemu kruhu dlhé roky. Ide o tú istú osobu, ktorú portál TV Markíza označuje ako ženu so slovenským občianstvom, ktorej Jeffrey Epstein odkázal desiatky miliónov dolárov a rozsiahly majetok

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Kremeľ povedal, aká je pravda o Epsteinovi: Kauza má podľa Ruska jediný cieľ
2.
Bill Gates prehovoril o Epsteinovi: Ľutujem každú minútu, ktorú som s ním strávil. Bol som naivný
3.
Svet sleduje Epsteina, reaguje aj Slovensko: Šutaj Eštok prehovoril pred rokovaním vlády, polícia je v strehu
Zobraziť všetky články (57)

Osem až desať rokov v tesnej blízkosti Epsteina

Vzťah Karyny Shuliak s Epsteinom mal podľa dostupných informácií trvať približne osem až desať rokov. Počas tohto obdobia sa stala jednou z jeho najbližších a najdôvernejších osôb. Epstein jej financoval nákladné štúdium stomatológie na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.

Hoci bola neskôr registrovaná ako zubná lekárka na Floride aj v Kalifornii, indície naznačujú, že túto profesiu v praxi nikdy nevykonávala. Jej život bol úzko prepojený s Epsteinovou sieťou luxusných nehnuteľností, súkromných letov a uzavretého spoločenského sveta.

Tichá spoločníčka alebo žiarlivá kontrolórka

Ľudia z Epsteinovho okolia si na Shuliak spomínajú veľmi rozdielne. Niektorí ju opisujú ako nenápadnú, mlčanlivú a takmer neviditeľnú osobu, ktorá sa držala v úzadí. Iní však tvrdia, že mala detailný prehľad o každom Epsteinovom kontakte. Práve preto sa medzi jeho spolupracovníkmi objavila prezývka „inšpektorka“. Podľa týchto výpovedí mala byť posadnutá kontrolou toho, s kým Epstein komunikuje, kde sa pohybuje a aké má plány.

Foto: SITA / AP

Pozornosť vyvoláva aj jej manželstvo z roku 2013 so ženou menom Jennifer Kalinová, ktorá mala takisto väzby na Epsteinovo prostredie. Objavili sa špekulácie, že mohlo ísť o účelový zväzok, ktorého cieľom bolo uľahčiť získanie amerického občianstva. Rozvod prišiel v júli 2019, len niekoľko týždňov pred Epsteinovým zatknutím a neskoršou smrťou v newyorskej väzbe.

Dva dni predtým, ako bol Epstein 10. augusta 2019 nájdený mŕtvy vo svojej cele na Manhattane, podpísal závet. Podľa súdnych dokumentov plánoval rozdeliť svoj majetok medzi najmenej 44 osôb a subjektov. Najväčší podiel mala získať práve Karyna Shuliak. V závete jej odkázal 50 miliónov dolárov (45 miliónov eur) v hotovosti. Tým sa však zoznam nekončil.

Diamantový prsteň a rozsiahle impérium nehnuteľností

Súčasťou dedičstva mal byť aj luxusný diamantový prsteň s hmotnosťou takmer 33 karátov, zasadený do platiny a obklopený menšími diamantmi. V rukou písanej poznámke Epstein uviedol, že prsteň daroval „v úmysle uzavrieť manželstvo“, čo naznačuje, že Shuliak plánoval požiadať o ruku.

Okrem hotovosti a šperkov mala zdediť aj celé jeho realitné portfólio. To zahŕňalo súkromný ostrov Little Saint James na Amerických Panenských ostrovoch, luxusnú rezidenciu na Upper East Side v New Yorku, rozsiahly ranč Zorro v Novom Mexiku, ako aj hodnotné nehnuteľnosti v Paríži a v Palm Beach na Floride.

Posledný telefonát a dedičstvo bez výsledku

Význam Shuliak v Epsteinovom živote podčiarkuje aj fakt, že bola poslednou osobou, s ktorou telefonoval. V noci pred smrťou spolu hovorili približne dvadsať minút. Obsah rozhovoru nebol nikdy zverejnený. Napriek veľkolepým plánom zo závetu sa k väčšine majetku napokon nedostala.

Po Epsteinovej smrti bol jeho majetok presunutý do fondu Epstein Victims’ Compensation Program, z ktorého bolo obetiam vyplatených viac než 120 miliónov dolárov (108 miliónov eur). Zvyšná časť, odhadovaná na približne 127 miliónov dolárov (114 miliónov eur), zostáva predmetom súdnych sporov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac