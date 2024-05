Ďalšia zoo má veľký problém: Psov jej zamestnanci prefarbili na pandy, teraz čelia obvineniam z týrania

Nie je to ešte ani rok, čo sa na internete objavili špekulácie o podvodoch v dvoch čínskych zoologických záhradách, v ktorých mali namiesto živých zvierat pobehovať ľudia prezlečení v kostýmoch. Najskôr išlo o medveďa malajského, neskôr o skupinu pánd. No a začiatkom mesiaca sa na sociálnych sieťach objavilo ďalšie šokujúce video. Vo výbehu v jednej – taktiež čínskej – zoo sa totiž namiesto pánd objavili psy prefarbené tak, aby ako pandy vyzerali.

Pandy patria medzi ohrozené druhy živočíchov a niet tak pochýb, že ide o žiadané jedince v zoologických záhradách. Nie každej sa však podarí nejakú pandu prichýliť pod svoje ochranné krídla. Zoo Taizhou v provincii Ťiang-su sa ale snažila všetkých oklamať a verejnosti predstavila dva nové prírastky, ktoré označila ako pandy obyčajné, píše web The New York Post.

Klamstvo čínskej zoo ale netrvalo dlho, keďže návštevníci jej nekalé praktiky odhalili. V skutočnosti totiž išlo o psy plemena čau-čau zo severnej Číny, ktoré boli na pandy prefarbené.

Chovatelia v zoologickej záhrade mali psom ostrihať srsť a prefarbiť ich na čierno-bielo. Následne ich v čase od ôsmej ráno do piatej hodiny popoludní vystavovali vo výbehu. Stať sa tak malo na príkaz vedúcich predstaviteľov zoo. Tí na otázky médií odpovedali, že sa psy rozhodli prefarbiť z dôvodu, že žiadne ozajstné pandy nemajú a chceli byť konkurencieschopným parkom, keďže mnohé iné živé pandy majú.

