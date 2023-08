Pravda niektorých možno zaskočí: Záhada virálneho medveďa zo ZOO, ktorý vraj mal byť človek v kostýme, je vyriešená

Pred niekoľkými dňami ľudí na sociálnych sieťach zaujalo virálne video medveďa v čínskej zoologickej záhrade. Mnohým sa nepozdávalo, ako vyzeral. Našli sa takí, ktorí si mysleli, že to ani nie je zviera, ale človek oblečený v kostýme medveďa. Ako je to teda v skutočnosti?

Ako informuje web BBC, zoologická záhrada vo východnej Číne ubezpečila návštevníkov, že medvede v jej výbehoch sú skutočné, a nie ľudia v kostýmoch po tom, ako sa na internete objavili fámy, že jedno zviera vyzerá trochu falošne. V reakcii na virálne video, na ktorom medveď stojí na zadných nohách, ZOO Hangzhou uviedla, že ľudia nerozumejú tomuto druhu.

A video of a „human-like“ black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it’s a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ

Podľa zoologickej záhrady sú medvede malajské veľké asi ako väčšie psy. Keď sa postavia na zadné nohy, dosahujú výšku najviac 1,3 metra, zatiaľ čo grizly a iné druhy môžu merať až 2,8 metra. Ide o ohrozený druh pochádzajúci z dažďových pralesov juhovýchodnej Ázie.

Na videu je vidieť, ako medveď stojí na okraji svojho výbehu a pozoruje návštevníkov ZOO. Ľudia na sociálnych sieťach sa pýtali, ako môže medveď stáť tak vzpriamene na takých štíhlych nohách. Nepozdávalo sa im ani to, ako sa medveďovi na zadku krčí koža. Pripadalo im to ako skutočne zle padnúci kostým.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China’s social media as a video showed the world’s smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023