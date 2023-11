Ľudia opäť špekulujú: Myslia si, že pandy v tejto zoologickej záhrade sú len ľudia v kostýmoch

Iste sa počas návštevy zoologickej záhrady mnoho ľudí zamýšľa nad tým, v akých podmienkach zvieratá žijú a či majú všetko, čo potrebujú. Po novom ale ľudia špekulujú o tom, či sú zvieratá vo výbehoch vôbec skutočné.

Sú to skutočné pandy?

Len niekoľko mesiacov po tom, ako návštevníci čínskej zoologickej záhrady začali špekulovať o tom, že medveď vo výbehu je v skutočnosti človek v prestrojení, sú tu pochybnosti opäť. Ako píše Mail Online, fanúšikovia zvierat teraz veria, že aj pandy v ďalšej čínskej zoo nie sú nič iné ako ľudia v plyšových oblekoch.

Na záberoch zo zoologickej záhrady je možné vidieť, ako sa tri pandy zhromažďujú okolo dreveného stola a sadajú si na stoličky, aby sa najedli. Po chvíľke sa k stolovaniu pridáva aj štvrtá panda. Po zverejnení videa na sieti X (predtým Twitter) sa používatelia rozdelili v názore, či sú medvede skutočné pandy alebo ľudia, na dva tábory. Niektorí verili, že zvieratá sú pravé, hoci ďalší si neboli takí istí.

Niektorým by falošné zvieratá neprekážali

Niektorí napísali, že pandy sa jednoducho správajú ako pandy. Nič neprirodzené na videu nie je a človek v prestrojení by tak sedieť nedokázal. Ďalší dodali, že by im vlastne ani neprekážalo, keby v zoologických záhradách boli namiesto skutočných medveďov ľudia. Znamená to totiž menej zvierat v zajatí.

Našlo sa niekoľko ľudí, ktorí zavtipkovali. Vraj si vždy mysleli, že panda ani nemôže byť skutočným zvieraťom a verili, že sú to len preoblečení ľudia. Pochopiteľne, odborníci nevedia, či sa majú nad takýmito špekuláciami smiať alebo plakať.