Ďalšia Biedronka pri Bratislave. Diskont tu hľadá manažment do menšej obce, otvoril aj nové pracovné pozície v centrále

Len nedávno sme vás informovali o tom, že práce na predajniach diskontnej Biedronky napredujú. Ako sa zdá, prvých zákazníkov by poľský reťazec s portugalskými majiteľmi mohol privítať už počas februára. Na mapu sa tiež postupne dostávajú ďalšie mestá a obce, v ktorých by Biedronka mohla otvoriť nové prevádzky.

Článok pokračuje pod videom ↓

V uplynulých týždňoch sa k pôvodne ohláseným piatim mestám pridali aj Miloslavov, Liptovský Mikuláš či Čierne. Zároveň zástupcovia reťazca ohlásili, že plánované otváranie pred Vianocami nestihnú. V súčasnosti to však vyzerá tak, že niektoré prevádzky by mohli byť hotové už čoskoro.

Oficiálne termíny zatiaľ potvrdené nie sú, no podľa dostupných informácií by sa tak mohlo stať ešte do konca februára/v priebehu marca. To platí pre predajne v obci Miloslavov, či v stredoslovenskom meste Zvolen. Vo veľkom už o tom prebiehajú diskusie v skupinách na sociálnych sieťach. Zo zverejnených fotografií vyplýva, že zvolenský obchod bol v pokročilej fáze zariaďovania už počas decembra, pričom do Miloslavova sme sa vybrali pozrieť osobne aj my.

Koncom januára to v malej obci neďaleko hlavného mesta vyzeralo, že februárový termín by sa teoreticky mohol stihnúť. Exteriér predajne je takmer pripravený, no značná časť práce čaká ešte interiér, v ktorom sa zatiaľ nachádza iba malá časť potrebného zariadenia. Biedronka je, čo sa týka ohlasovania noviniek, stále skromná a poskytuje iba minimum vyjadrení.

Pridáva sa Chorvátsky Grob

Okrem Miloslavova by v okolí hlavného mesta mala pribudnúť aj ďalšia predajňa. Z ponúk, ktoré spoločnosť uverejnila na portáli Profesia.sk vyplýva, že by sa tak mohlo stať v obci Chorvátsky Grob. Biedronka tu hľadá manažéra predajne a tiež jeho zástupcu. Plat lídra novej prevádzky začína na sume 1 900 eur s možnými bonusmi až do výšky 400 eur. Jeho zástupca si môže zarobiť od 1 475 eur. Pochopiteľne, medzi hlavné podmienky patria skúsenosti s maloobchodom a riadením kolektívu.

Termín nástupu zatiaľ špecifikovaný nie je. Uvedené pracovné ponuky však indikujú, že sa tu skutočne chystá nová prevádzka. Podobne to bolo aj v prípade Liptovského Mikuláša a pohraničnej obce Čierne, o ktorej sme vás informovali v tomto článku.

Okrem toho „lienka“ zháňa do svojho tímu aj ďalších ľudí. Napríklad, takzvaný Board Assistant v bratislavskej centrále si môže zarobiť od 2 000 eur. Jeho pracovnou náplňou bude príprava podkladov a materiálov pre predstavenstvo, organizácia služobných ciest, administratívna podpora či komunikácia s externými spoločnosťami.