Otvorenie Biedronky na Slovensku sa blíži. Práce na jej predajniach napredujú, v malej obci ponúka plat aj 1 325 eur

Na príchod diskontného poľského reťazca Biedronka vo vlastníctve portugalskej skupiny Jerónimo Martins čakali slovenskí zákazníci celý minulý rok. V závere vlaňajška však prišli správy, podľa ktorých „lienka“ otváranie prvých predajní odložila a zmeškala tak exkluzívne vianočné obdobie. V súčasnosti to vyzerá tak, že niektoré prevádzky by mohli byť hotové už čoskoro.

Oficiálne termíny zatiaľ potvrdené nie sú, no podľa dostupných informácií by sa tak mohlo stať ešte do konca februára/v priebehu marca. To platí pre predajne v obci Miloslavov či v stredoslovenskom meste Zvolen. Vo veľkom už o tom prebiehajú diskusie v skupinách na sociálnych sieťach. Zo zverejnených fotografií vyplýva, že zvolenský obchod bol v pokročilej fáze zariaďovania už počas decembra, pričom do Miloslavova sme sa vybrali pozrieť osobne aj my.

Koncom januára to v malej obci neďaleko hlavného mesta vyzerá, že februárový termín by sa teoreticky mohol stihnúť. Exteriér predajne je takmer pripravený, no značná časť práce čaká ešte interiér, v ktorom sa zatiaľ nachádza iba malá časť potrebného zariadenia. Biedronka je, čo sa týka ohlasovania noviniek, stále skromná a poskytuje iba minimum vyjadrení.

Podľa pracovných ponúk však môžeme vyčítať, že jej sieť sa na Slovensku postupne zväčšuje. Nové predajne by okrem pôvodnej pätice a Miloslavova mala otvoriť v obci Čierne na severnom Slovensku, ako aj pod Tatrami v Liptovskom Mikuláši. Informovali sme vás o tom ešte počas uplynulých týždňov.

Nábor zamestnancov stále prebieha

Ešte v decembri dokonca kompetentní zástupcovia reťazca usporiadali stretnutie s potenciálnymi záujemcami. Stalo sa tak v Miloslavove, ktorý by mohol mať svoju Biedronku medzi úplne prvými. Nachádzať sa bude pri vstupe do obce v jej severnej časti. Ako vyplýva zo zverejnených pracovných ponúk, spoločnosť tu stále hľadá zamestnancov. Napríklad, pokladník si môže zarobiť až 1 225 eur + 100 eur za prítomnostný bonus.

Oproti iným ponukám je v tej miloslavovskej uvedený aj dátum nástupu – stanovený je na 1. februára 2025, čo by tiež mohlo podporovať špekulácie o otvorení už počas budúceho mesiaca. Zaujímavé je, že na rovnakej pozícii vo Zvolene či v Nových Zámkoch Biedronka ponúka plat začínajúci na 1 110 eurách s podobným bonusom. Okrem uvedených pozícii „lienka“ stále hľadá ľudí do svojej centrály a manažmentu predajní.