Biedronka postaví svoju predajňu v malej obci na severe Slovenska. Proti lacnému reťazcu sa však búria obyvatelia

Ako sme vás v decembri informovali, na mape Slovenska sa objavila ďalšia potenciálna lokalita, kde by mala vyrásť Biedronka. Konkrétne ide o obec Čierne, ktorá sa nachádza pri hraniciach s Poľskom a Českou republikou, pričom domáci koncept predajní diskontného reťazca dobre poznajú. Kým niekde obyvatelia na „lienku“ netrpezlivo čakajú, na Kysuciach proti nej spísali petíciu.

Obec Čierne má síce podľa dostupných zdrojov len necelých 4 500 obyvateľov, no jej strategická poloha na hranici troch štátov môže byť lákadlom pre investorov. Obzvlášť, ak ide o zaužívaný a obľúbený koncept, ktorý môžu poznať zo susedného štátu. Tento faktor zrejme presvedčil aj zástupcov Biedronky, ktorí by tu mali postaviť úplne novú predajňu. Ako informuje portál MY Kysuce, tieto správy už potvrdil aj majiteľ pozemkov, na ktorých by sa malo stavať.

To sa však nepáči mnohým miestnym obyvateľom, ktorí v závere minulého roka dokonca proti výstavbe spísali petíciu. Obavy vyplývajú z podnikateľskej aktivity reťazca, ako aj z iných prítomných subjektov. „Podnikateľské činnosti v strede obce spôsobujú nadmerný hluk, prach, zápach, neporiadok, množenie potkanov, záplavy, zvyšujú frekvenciu dopravy, vrátane kamiónovej, nehovoriac o estetickej stránke danej lokality,“ uvádza sa v petícii.

Podľa všetkého však petícia účinná nebude, nakoľko výstavba maloobchodnej prevádzky je v súlade so schváleným územným plánom obce. Realizácia projektu by mohla údajne začať už v prvej polovici tohto roka a ako uviedol starosta, rozhodovať môže iba v medziach zákona. „Pokiaľ stavebník splní predpísané náležitosti, predloží kladné stanoviská inštitúcií, ktoré chránia verejný záujem, stavebný úrad a my ako obec nemôžeme takúto stavbu zamietnuť,“ vyjadril sa Peter Staňo.

Spoločnosť Jerónimo Martins, pod ktorú Biedronka patrí, už do predajne hľadá potrebný personál. V prvej zverejnenej pracovnej ponuka záujemcovi o post zástupcu manažéra predajne ponúkala plat začínajúci na úrovni 1 275 eur mesačne. Potenciálnym uchádzačom Biedronka pripravila aj informačný materiál, ktorý môžete nájsť na ich profesijne zameranom webe pracujvbiedronke.sk.