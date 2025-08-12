Ďalší spor v koalícii: Smer a Hlas rozdelila lukratívna funkcia guvernéra NBS. Každý tam chce vidieť svojho zástupcu

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Fico a Pellegriniho Hlas sa nevedia dohodnúť na guvernérovi NBS.

Vládna koalícia rieši ďalší vážny spor. Premiér Robert Fico má podľa informácií záujem vymeniť súčasného guvernéra Petra Kažimíra, ktorému sa funkčné obdobie skončilo prvého júna tohto roka.

Ako informuje Denník N na základe článku portálu Politico, Kažimír zatiaľ vo funkcii zostáva vďaka legislatívnej zmene z roku 2016. Tá umožňuje, aby guvernér pôsobil vo svojej pozícii až do vymenovania nástupcu. Práve tento moment sa stal zdrojom napätia medzi stranami Smer a Hlas.

Hlas sa odvoláva na dohodu, Smer chce vlastného človeka

Robert Fico chce na miesto guvernéra presadiť ministra financií Ladislava Kamenického, ktorý patrí medzi jeho lojálnych spolupracovníkov. Hlas, ktorý je momentálne vedený Matúšom Šutajom Eštokom, však podporuje znovuzvolenie Kažimíra. Podľa Politica sa pritom odvoláva na koaličnú dohodu, podľa ktorej má mať tento post práve Hlas.

Smer tvrdí opak a rovnako si naň nárokuje. Politico píše, že Fico vníma Kažimíra ako zradcu. Pripomína, že pred piatimi rokmi spolu s Pellegrinim opustil Smer a stal sa súčasťou vzniku Hlasu. Tieto informácie má portál od štyroch nemenovaných zdrojov.

Neoficiálne dohody o postoch nie sú výnimkou

V zverejnenej verzii koaličnej zmluvy sa o poste guvernéra NBS nehovorí. To však neznamená, že sa strany na rozdelení týchto pozícií nedohodli mimo oficiálneho dokumentu. Podobne si po voľbách podelili aj vedenie tajných služieb. Slovenskú informačnú službu ovláda Smer, Vojenské spravodajstvo vedie nominant Hlasu Juraj Štefanka.

Politico: Kažimír má viac skúseností

Politico tiež pripomína, že Kažimír má stále neprávoplatný rozsudok za korupciu. Napriek tomu portál uvádza, že jeho skúsenosti z bankového sektora sú rozsiahlejšie než tie, ktorými disponuje Kamenický. Citovaný bývalý úradník NBS tvrdí, že súčasného ministra financií verejné financie ani centrálne bankovníctvo v skutočnosti nezaujímajú a viac času venuje maľovaniu.

