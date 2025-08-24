Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Jednému zo slovenských hráčov sa v piatkovom žrebovaní podarilo to, o čom sníva nejeden tipujúci. Náhodne vygenerované čísla mu zabezpečili výhru, ktorá sa len tak často nevidí.
O výhre informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Prezradil, že výherný tiket bol podaný na predajnom mieste v Trenčianskom kraji a hráč sa rozhodol pridať aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER. Vďaka tomu sa dostal medzi výnimočných víťazov.
Náhodné šesťčíslie rozhodlo
Na tikete mal hráč označené dve hracie polia a zvolil si predplatenú stávku na dve žrebovania. Obsluhe terminálu tak zaplatil 10 eur. Na potvrdení o uzavretí stávky sa objavilo šesťčíslie 4, 1, 0, 1, 1 a 4, ktoré bolo 22. augusta 2025 vyžrebované ako výherné pre Eurojackpot JOKER.
Tento rok padla výhra v prvom poradí Eurojackpot JOKER už ôsmykrát. Vždy ide o sumu 50 000 eur. Trikrát sa tešili hráči v Bratislavskom kraji, raz v Košickom kraji, dvakrát hráči cez eTIPOS.sk a raz dokonca tipujúci cez SMS. Najnovším šťastlivcom je hráč z Trenčianskeho kraja.
Ako funguje Eurojackpot JOKER
Eurojackpot JOKER je doplnková hra k medzinárodnej lotérii Eurojackpot. Výherné čísla sa žrebujú vždy v utorok a piatok. Do hry sa môže zapojiť každý, kto uzatvorí aspoň jednu stávku v Eurojackpote.
Cena účasti je 1 euro. Výhra v prvom poradí je pevne stanovená na 50 000 eur. Ak by takých výhercov bolo viac, suma sa spravodlivo rozdelí. TIPOS zároveň pripomína, že hrať môžu len osoby staršie ako 18 rokov.
