Smrtiaca améba znova zabíjala: Dievča zomrelo po niekoľkých dňoch od prvých príznakov, lekári už nedokázali nič urobiť

Améba požierajúca mozog si vyžiadala ďalšiu detskú obeť.

V Indii zomrela iba deväťročná školáčka po nákaze smrteľne nebezpečným parazitom slzovičkovka zhubná, ktorý je známy aj pod názvom mozgožravá améba. Tento mikroskopický organizmus ničí mozgové tkanivo a vo väčšine prípadov končí infekcia tragicky.

Podľa portálu Times of India dievča hospitalizovali 13. augusta po tom, ako dostalo vysoké horúčky. Jej zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval a preto ju previezli na špecializovanú kliniku v meste Kalikut. Lekári sa snažili nasadiť intenzívnu liečbu, no dieťa svoj boj o život prehralo.

Améba zabíjala aj na Slovensku

Ako sme vás už informovali, podobný tragický prípad sa stal aj na Slovensku. V júni zomrel jedenásťročný chlapec zo Záhoria po tom, čo sa nakazil rovnakým parazitom počas kúpania v prírodnej vode. Jeho stav sa v nemocnici rapídne zhoršoval až príznakom choroby napokon podľahol.

V Indii prípadov pribúda

Lekári sa snažia určiť miesto, kde sa dievča mohlo nakaziť. Predpokladajú, že išlo o kúpanie v jazere alebo rieke s teplou stojatou vodou. V štáte Kerala zaznamenali v posledných rokoch prudký nárast podobných prípadov. Len v minulom roku ich bolo hlásených tridsaťšesť.

Vyšetrenia potvrdili, že za úmrtím stála práve slzovičkovka zhubná. Parazit sa dostáva do tela cez nos pri kúpaní v prírodných vodných plochách. Následne putuje do mozgu, kde spôsobuje rozsiahly zápal a postupný rozklad mozgového tkaniva.

Priebeh ochorenia je veľmi rýchly. Už po niekoľkých dňoch sa objavujú bolesti hlavy, vysoká horúčka, vracanie a stuhnutá šija. V ďalšej fáze nastupujú kŕče a strata vedomia, ktorá väčšinou končí smrťou.

