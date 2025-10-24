Ďalší Slovák môže skákať od radosti: V Eurojackpote vyhral krásnu sumu. Ak by trafil ešte jedno číslo, bol by z neho milionár

Šťastie opäť zavítalo na Slovensko. V utorkovom žrebovaní populárnej lotérie Eurojackpot sa o veľký úspech postaral hráč, ktorý vyhral neuveriteľných 323 295 eur. Na svoj tiket pritom minul len 2 eurá a od výhry, ktorá by z neho urobila milionára, ho delilo jediné číslo.
Informovala o tom národná lotériová spoločnosť TIPOS, ktorá túto hru priniesla na Slovensko presne pred desiatimi rokmi.
Tipol online a chýbal mu len kúsok k jackpotu
Výherca uzatvoril svoju stávku v deň žrebovania prostredníctvom svojho hráčskeho účtu na portáli eTIPOS.sk. Na elektronickom tikete vyplnil jedno hracie pole s číslami 6, 21, 30, 40, 46 a powerballové čísla 3 a 12.
Uhádol všetkých päť hlavných čísel a jedno z dvoch doplnkových. Keby namiesto trojky zvolil číslo 4, stal by sa výhercom jackpotu v hodnote viac ako 10 miliónov eur, čo je približne 371 miliónov slovenských korún.
Tento rok už deviaty veľký úspech
Ide už o deviatu výhru v druhom poradí pre slovenských hráčov v tomto roku. Najvyššia z nich mala hodnotu 930 640 eur a získal ju hráč z Bratislavského kraja. Spomedzi výhercov boli aj dvaja internetoví hráči, ktorí rovnako tipovali cez portál eTIPOS.sk. Aj tentoraz sa potvrdilo, že šťastie môže prísť aj vtedy, keď do hry vložíte len dve eurá.
Od marca 2022 sa Eurojackpot žrebuje dvakrát do týždňa, vždy v utorok a v piatok. Hráči tipujú päť čísel z 50 a dve powerballové čísla z 12. Jackpot môže narásť až na 120 miliónov eur. Najbližšie žrebovanie sa uskutoční v piatok 25. októbra a v hre bude jackpot vo výške 17 miliónov eur, čo je približne 630 miliónov slovenských korún.
Päť slovenských milionárov a stovky výhier
Za desať rokov existencie tejto lotérie sa na Slovensku zrodilo už päť milionárov. Najvyššiu výhru si odniesol hráč z Košického kraja, no za pozornosť stojí aj hráč, ktorý 18. apríla 2025 vďaka systémovej stávke vyhral spolu 1 685 910 eur. Celkovo sa slovenským hráčom darí čoraz viac. Od roku 2015 si odniesli výhry v hodnote stoviek miliónov eur a v počte výhercov sa Slovensko drží medzi úspešnejšími krajinami v rámci Eurojackpotu.
TIPOS ako vždy pripomína, že lotéria je určená pre osoby staršie ako 18 rokov a hráči by mali hrať zodpovedne.
