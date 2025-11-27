Ďalší problém s eurofondmi: Veľký zásah ÚBOK v Košiciach, vyšetrujú škodu vo výške až 9,7 milióna eur

V Košiciach zasahuje protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Akcia s krycím názvom Bioplyn má súvisieť s poškodzovaním finančných záujmov Európskej únie.
Odhadovaná škoda je vo výške približne 9,7 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Akcia Bioplyn súvisí s projektom v rámci Vyšehradu
Trestná vec má súvisieť s projektom Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu. Prehliadky priestorov prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území Košíc. „Od včerajšieho dňa zabezpečujeme účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou,“ uviedla.
Úkony sa podľa Vilhanovej realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ.
Prípad dozoruje Európska prokuratúra
„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra, preto v súčasnosti nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala.
