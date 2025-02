Autá tu jazdia len 10 km rýchlosťou, na luxus nemyslia: Žena žije na jednom z najodľahlejších miest na zemi

Mnohí z vás si možno zvykli na ruch mesta, kde neustále trúbia autá, neďaleko premávajú električky a vždy sa niečo deje. Tiež niekedy snívate o zmene o 180 stupňov? Niektorým vidiek nestačí, ich snom je ostrovný raj, kam nie je také ľahké sa dostať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je tu len jedna nemocnica

Ako informuje NZ Herald, Peki Teata Lepaio popisuje život na jednom z najodľahlejších miest na svete – na súostroví Tokelau. Je tu len jedna nemocnica, na každom z atolov ordinuje len jeden lekár a žije tu menej ako 1 500 ľudí. Pre všetky vozidlá tu platí rýchlostný limit maximálne 10 kilometrov za hodinu. Nie je tu žiadne letisko, dostanete sa sem len loďou z ostrova Samoa, pričom ostrovy sú vzdialené približne 530 kilometrov.

Peki so svojou rodinou žije na atole Lepaoi s populáciou menej ako 600 obyvateľov. Vyrastala v novozélandskom Wellingtone, v dospelosti sa však rozhodla, že jej domovom bude Tokelau, aby sa mohla starať o svojho otca. Pôvodne tu chcela stráviť len prázdniny, no napokon tu ostala natrvalo. Prvé mesiace na atole boli mimoriadne náročné. Peki sa musela prispôsobiť skromnému životu v malej uzavretej komunite. Trvalo jej takmer 2 roky, kým si privykla.

Podelia sa, aj keď takmer nič nemajú

Dodáva, že na ostrove je každý s každým nejako prepojený, všetci sa poznajú. Ak sa niečo udeje, týka sa to celej komunity. Či už v dobrom alebo v zlom, všetci ťahajú za jeden povraz. Vysvetľuje, že tu bežne nenakúpite všetko, na čo si spomeniete, ako na Novom Zélande. Loď so zásobami sem pripláva len raz za čas. Nikto si tu nepotrpí na luxus a každý je ochotný podeliť sa aj o to málo, čo má.

Ľudia tu pracujú usilovne, v noci varia, skoro ráno zas vstávajú, aby mohli pracovať alebo pomáhať iným. Každý tu má silné telo, myseľ, ale aj srdce. Obyvatelia jedia zväčša čerstvé ovocie, kokosy, ale aj tradičné jedlá pripravené z dostupných surovín, napríklad z ryže a múky. Keď sa zásoby dovezeného jedla začnú zmenšovať, ľudia žijú z toho, čo vylovia z mora. Peki pracuje v oblasti vzdelávania a hovorí, že celý ostrov obíde autom za niekoľko desiatok minút, a do práce to má len dve minúty.

Tak ako mnohé iné miesta, aj Tokelau trápi zvyšujúca sa hladina morí. Nejeden domov už bol počas prílivu zničený.