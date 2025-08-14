Čo sa to deje v Srbsku? Drsné protesty vrcholia. Študenti obvinili úrady z pokusu vyvolať občiansku vojnu

Foto: X/Studenti_U_Blokadi

Nina Malovcová
TASR
Násilie v Srbsku eskaluje.

Študentské hnutie v Srbsku vo štvrtok obvinilo úrady z pokusu o vyvolanie občianskej vojny. S týmto tvrdením študentské hnutie prišlo po stredajších protestoch v niekoľkých srbských mestách, kde boli pri potýčkach zranené desiatky demonštrantov a niekoľko policajtov.

Ako informovala agentúra HINA, lídri študentských protestov opäť vyzvali srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, aby v Srbsku vyhlásil predčasné parlamentné voľby, píše TASR.

Kritika zásahu polície

Na profile studenti_u_blokadi (študenti v blokáde) na platforme Instagram sa píše, že srbská vláda „sa včera v noci (na 14. augusta) pokúsila vyprovokovať občiansku vojnu prostredníctvom stretov“ medzi demonštrantmi a políciou.

„Režim už dávno rozhodol, kto je vinníkom: na vine sú študenti a občania. Vedenie štátu sa už neskrýva za frázy o dialógu; prezident ohlásil čistku (štátneho aparátu),“ napísali študenti na Instagrame. Zdôraznili, že polícia „opäť chránila stúpencov režimu, ktorí hádzali kamene a odpaľovali na demonštrantov“ tzv. zábavnú pyrotechniku, a „dokonca vyšli pred ľudí so zbraňou“.

„Nedovolíme im, aby naďalej ničili ľudské životy. Spoločne, k víťazstvu, všetci do ulíc,“ vyzvali študenti a vyhlásili, že „tí múdrejší neustúpia, tí múdrejší sa zorganizujú.“

Incidenty v mestách po celom Srbsku

Protesty po celom Srbsku sa v stredu večer konali v reakcii na incidenty na utorkových zhromaždeniach v mestách Vrbas a Bačka Palanka v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina, kde podporovatelia vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) hádzali do demonštrantov, ktorí sa zišli na protestoch pred miestnymi pobočkami SNS, zábavnú pyrotechniku, kamene a iné predmety.

Foto: TASR/AP

Podľa protestujúcich aktivistov polícia na tieto útoky nereagovala tak, aby obete útoku ochránila. Podobné incidenty sa v utorok odohrali aj v mestách Nový Sad a Niš. V hlavnom meste Belehrad polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta.

Vučič označil demonštrantov za gangstrov

Srbský prezident Vučič v stredu večer obvinil demonštrantov z vyvolávania násilia. Podľa agentúry Tanjug Vučič označil demonštrantov za „gangstrov a vrahov“ a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú teraz od nich „očistené“. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť „občianskej vojne“.

Líder SNS a Vučičov blízky spolupracovník Miloš Vučič pre tlačovú agentúru Tanjug uviedol, že podľa údajov úradov Vojvodiny bolo v stredu večer iba v meste Nový Sad pri potýčkach zranených 65 ľudí vrátane siedmich príslušníkov špeciálnej jednotky vojenskej polície Kobra. Dodal, že situácia v Novom Sade je vo štvrtok pokojná.

Vojenská bezpečnostná agentúra vysvetlila zásah

Agentúra HINA dodala, že riaditeľ Vojenskej bezpečnostnej agentúry (VBA) Djuro Jovanič vo štvrtok vyhlásil, že v Novom Sade v stredu došlo k útoku na príslušníkov armády, ktorí ako špeciálna jednotka „plnili úlohu súvisiacu s ochranou určitej osoby.“ Nešpecifikoval, o koho šlo.

Doplnil, že počas stretov jeden z príslušníkov jednotky Kobra vystrelil do vzduchu. „Keby sa tak nestalo, životy armádneho personálu by boli ohrozené a následky by boli vážnejšie a závažnejšie,“ tvrdil Jovanič. Za policajta, ktorý strieľal do vzduchu, sa označil nadporučík Vladimir Brkušanin. Podľa jeho tvrdenia policajtov napadla skupina takmer 100 ľudí ozbrojených kovovými a drevenými palicami, zábleskovými granátmi, svetlicami a kameňmi.

Blanár kritizuje zásah Progresívneho Slovenska

Hnutie PS svojimi aktivitami v súvislosti s minulotýždňovým incidentom na festivale slovenskej menšiny v Báčskom Petrovci zasahuje do vnútorných záležitostí Srbska. Na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Blanár reagoval na predsedu PS Michala Šimečku, ktorý sa v stredu (13. 8.) stretol v Báčskom Petrovci s krajanmi po sobotňajšom (9. 8.) útoku priaznivcov srbskej vlády na výstavu fotografií o protivládnych protestoch, ktorá sa neoficiálne konala popri tamojších Slovenských národných slávnostiach.

Šimečka vyzval Fica na diplomatické riešenie

Šimečka na mieste vyhlásil, že slovenská menšina v srbskej Vojvodine sa obáva ďalšieho násilia a premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal situáciu okamžite riešiť diplomatickou cestou. Blanár je však presvedčený, že PS vťahuje slovenských krajanov do opozično-koaličných sporov v Srbsku.

Foto: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko

„Ako ma informoval náš veľvyslanec v Srbsku, tak pán Šimečka sa v Srbsku dlho neohrial a akosi sa ‚nestihol‘ stretnúť ani s oficiálnymi predstaviteľmi krajanov z Báčskeho Petrovca,“ tvrdí Blanár. Zároveň kritizoval organizátorov neoficiálnej výstavy fotografií na tému protivládnych protestov v Srbsku, ktorí podľa neho svojím počinom pošliapali podstatu apolitických slávností Slovákov žijúcich v Srbsku.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je spoluorganizátorom festivalu, vo svojom vyhlásení krátko po incidente taktiež odsúdila „pokus o politizáciu“ slávností zo strany srbských opozičných strán a ich sympatizantov.

