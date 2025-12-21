Ak vás trápi neporiadok v kuchyni, pravdepodobne máte jeden z týchto zlozvykov. Dajú sa pritom ľahko napraviť

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Všetko sa dá odnaučiť a vo väčšine prípadov to zaberie len 15 minút vášho času.

Chceli by ste, aby bola vaša kuchyňa trochu prehľadnejšia a menej chaotická? Nie ste sami. Vytvorenie lepšie organizovaného priestoru na varenie spočíva v zmene vašich návykov. Teraz, keď sa pomaly chystáte na vianočné pečenie a varenie, je ten najlepší čas, dať si kuchyňu do poriadku a naučiť sa, ako mať vždy upratané.

Odborníčka Jennifer Truesdale, zakladateľka spoločnosti STR8N UP Professional Organizing Services v Charlestone v Južnej Karolíne, pre portál Parade Home&Garden odhalila šesť vecí, ktoré by ste v kuchyni nikdy nemali robiť. Hneď ako prestanete s týmito zlozvykmi, vaša kuchyňa bude prehľadnejšia a už sa nebudete musieť báť kopy špinavého riadu.

Foto: Image by freepik

Prestaňte nechávať riad cez noc v dreze

Po varení večere môžete byť unavení, a keď nemáte umývačku riadu, umývanie riadu je ďalšia povinnosť, ktorú naozaj nechcete riešiť. Truesdale však hovorí, že tento proces by mal trvať len asi 15 minút a stojí za to ho dokončiť. „Zbaví vás to stresu, ktorý vás môže trápiť, keď sa snažíte oddýchnuť si s vedomím, že táto úloha ešte nie je hotová,“ hovorí. „Prebudiť sa do čistej kuchyne môže byť tiež veľmi uspokojujúce na začiatok dňa.“

Prestaňte nechávať papiere po celej kuchynskej linke

Najmä ak máte deti v školskom veku, je veľmi ľahké, aby sa na linke nahromadila kopa papierov. Či už sú to ich ospravedlnenky do školy alebo vaše povinnosti, ktoré ste dali bokom, aby ste sa mohli o svoje deti postarať.

Truesdale navrhuje roztriediť papiere a určiť, čo sa dá recyklovať, čo treba odložiť a čo si vyžaduje ďalšie kroky (napr. povolenia, účty, ktoré treba zaplatiť, a podobne). Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré nazýva „úlohami na vybavenie“, Truesdale odporúča zakúpiť si malú prenosnú stolovú kartotéku, ktorá obsahuje rôzne zložky. Každú z nich by ste podľa jej rád mali trefne pomenovať, aby ste vo svojich dokumentoch mali poriadok.

Prestaňte nechávať jedlo na kuchynskej linke

„Je to pozvánka pre nežiaducich hostí (škodcov) a potenciálne znehodnotenie, čo vedie k zbytočnému plytvaniu,“ hovorí Truesdale o ponechaní jedla na pultoch po večeri alebo po nákupe potravín. Odborníčka radí radšej si zakúpiť nejaké nádoby navyše, napríklad košík na ovocie, ak to zariadi, že nebudete nechávať potraviny len tak pohodené na linke.

Prestaňte zapĺňať svoje pracovné dosky množstvom malých spotrebičov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac