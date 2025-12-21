Ak vás trápi neporiadok v kuchyni, pravdepodobne máte jeden z týchto zlozvykov. Dajú sa pritom ľahko napraviť

Chceli by ste, aby bola vaša kuchyňa trochu prehľadnejšia a menej chaotická? Nie ste sami. Vytvorenie lepšie organizovaného priestoru na varenie spočíva v zmene vašich návykov. Teraz, keď sa pomaly chystáte na vianočné pečenie a varenie, je ten najlepší čas, dať si kuchyňu do poriadku a naučiť sa, ako mať vždy upratané.
Odborníčka Jennifer Truesdale, zakladateľka spoločnosti STR8N UP Professional Organizing Services v Charlestone v Južnej Karolíne, pre portál Parade Home&Garden odhalila šesť vecí, ktoré by ste v kuchyni nikdy nemali robiť. Hneď ako prestanete s týmito zlozvykmi, vaša kuchyňa bude prehľadnejšia a už sa nebudete musieť báť kopy špinavého riadu.
Prestaňte nechávať riad cez noc v dreze
Po varení večere môžete byť unavení, a keď nemáte umývačku riadu, umývanie riadu je ďalšia povinnosť, ktorú naozaj nechcete riešiť. Truesdale však hovorí, že tento proces by mal trvať len asi 15 minút a stojí za to ho dokončiť. „Zbaví vás to stresu, ktorý vás môže trápiť, keď sa snažíte oddýchnuť si s vedomím, že táto úloha ešte nie je hotová,“ hovorí. „Prebudiť sa do čistej kuchyne môže byť tiež veľmi uspokojujúce na začiatok dňa.“
Prestaňte nechávať papiere po celej kuchynskej linke
Najmä ak máte deti v školskom veku, je veľmi ľahké, aby sa na linke nahromadila kopa papierov. Či už sú to ich ospravedlnenky do školy alebo vaše povinnosti, ktoré ste dali bokom, aby ste sa mohli o svoje deti postarať.
Truesdale navrhuje roztriediť papiere a určiť, čo sa dá recyklovať, čo treba odložiť a čo si vyžaduje ďalšie kroky (napr. povolenia, účty, ktoré treba zaplatiť, a podobne). Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré nazýva „úlohami na vybavenie“, Truesdale odporúča zakúpiť si malú prenosnú stolovú kartotéku, ktorá obsahuje rôzne zložky. Každú z nich by ste podľa jej rád mali trefne pomenovať, aby ste vo svojich dokumentoch mali poriadok.
Prestaňte nechávať jedlo na kuchynskej linke
„Je to pozvánka pre nežiaducich hostí (škodcov) a potenciálne znehodnotenie, čo vedie k zbytočnému plytvaniu,“ hovorí Truesdale o ponechaní jedla na pultoch po večeri alebo po nákupe potravín. Odborníčka radí radšej si zakúpiť nejaké nádoby navyše, napríklad košík na ovocie, ak to zariadi, že nebudete nechávať potraviny len tak pohodené na linke.
