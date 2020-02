Človek tu najviac strávil sám až 99 dní. Toto je najosamelejšie miesto na svete

Vo všeobecnosti je však človek tvor spoločenský a k prežitiu potrebuje mať okolo seba ľudí. Viete si však predstaviť život na opustenom ostrove? Alebo na majáku, ktorý bol označený za to najosamelejšie miesto na svete?

Najosamelejší maják na svete

Ako uvádza portál Amusing Planet, život strážcov majáku nikdy nebol jednoduchý. Museli čeliť nielen nepriaznivým podmienkam, ale aj osamelému životu. Nikto však nebol tak osamelý, ako ten, kto sa počas 60 rokov jeho fungovania odhodlal strážiť maják Stannard Rock Light. Maják sa nachádza v severnej časti jazera Superior v oblasti polostrova Keweenaw. Najbližšia pevnina je 40 kilometrov vzdialený ostrov Manitou, maják je teda tým najvzdialenejším a zároveň najosamelejším nielen v Amerike, ale zrejme na celom svete.

Skalu, na ktorej bol maják postavený, objavil v roku 1835 kapitán Charles C. Stannard. Dovtedy sa nazdával, že je jazero bezpečné, bol preto prekvapený, že tak ďaleko od pevniny sa pod hladinou nachádza útvar, ktorý mohol znamenať pre lode nebezpečenstvo. Vzhľadom na to, že po jazere sa plavilo čoraz viac lodí, bolo nutné nájsť spôsob ako na skalu upozorniť. Nebolo však isté, či sa na skale, ktorá merala v priemere len 6 metrov, vôbec niečo udrží. Navyše, jazero Superior je známe zúrivými búrkami, ktoré dajú zabrať aj tým najzdatnejším.

Aby stabilitu skaly otestovali, agentúra US Lighthouse Service dala na mieste postaviť v roku 1868 dočasný maják. Dočasná stavba musela vydržať na skale niekoľko rokov, prežiť búrky aj kruté mrazy a až potom sa rozhodlo, že dočasný maják bude nahradený trvalým. Výstavba majáku trvala dlhých 5 rokov. Pracovníci totiž mohli budovať len počas teplých mesiacov a vždy, keď sa na jar vrátili, zistili, že to, čo postavili, bolo zničené následkami nepriaznivého počasia. Vždy po návrate museli celé dni dlátami osekávať z majáku hrubé vrstvy ľadu. Ani počas leta to však nebolo jednoduché, keďže výstavbu spomaľovali prudké búrky.

Strážcovia sa museli striedať po 3 týždňoch

Oficiálne bol napokon maják dokončený v roku 1882, má 30 metrov a 7 poschodí, kuchyňu, spálňu a dokonca aj knižnicu. Každý, kto sa odhodlal na stráženie majáku, musel byť riadne odolný a pripravený na dlhé, osamelé obdobie. Muži totiž nesmeli vziať nikoho so sebou, žiadnu rodinu, manželky ani priateľky. Okrem údržby majáku teda trávili strážcovia čas čítaním, jedením jedla z plechoviek a hraním kartových hier. Strážcovia zvyčajne osamelosť nezniesli dlhšie ako 3 týždne a museli sa neustále striedať. Držiteľom rekordu je Louis Wilks, ktorý maják strážil 20 rokov a dokázal tu vydržať nepretržite až 99 dní.

Osamelosť bola na tomto mieste taká krutá, že jeden zo strážcov sa vyhrážal, že sa vrhne do jazera a na breh sa pokúsi doplávať, ak po neho okamžite nevyšlú loď. Ďalší zo strážcov sa zas údajne zbláznil a z majáka ho museli vziať v kazajke. Akoby neľútostné podmienky nestačili, majáku sa v priebehu rokov nevyhýbalo nešťastie. Ku katastrofe došlo napríklad v roku 1961, kedy tu explodovali nádrže s propánom a benzínom. Jeden muž bol na mieste mŕtvy a ďalší traja boli zranení. Trvalo dva dni, kým si na pobreží uvedomili, že niečo nie je v poriadku a vyslali k majáku loď.

Postupom času bol maják zautomatizovaný a dnes je pre verejnosť neprístupný.