Najlepšie destinácie, ktoré by ste mali navštíviť v roku 2020 podľa skúsených slovenských cestovateľov

Cestovanie ponúka možnosť spoznávať nové miesta či kultúry a získať tak vedomosti, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Či už vás láka odpočinok alebo patríte medzi dobrodružné duše a vyhľadávate aktívne strávený čas, pripravili sme pre vás tipy na destinácie a krajiny pre rok 2020 priamo od slovenských cestovateľov, ktorí precestovali kus sveta a môžu aj vám priniesť nezabudnuteľné zážitky.

Ktorú krajinu navštíviť v tomto roku? Čím je zaujímavá a čo všetko vás v nej čaká?

Slovenskí cestovatelia, ktorí sa pýšia množstvom precestovaných zaujímavých a unikátnych miest po celom svete nám prezradili ich cestovateľské odporúčania a rovnako miesta, na ktoré sa tento rok najviac tešia. Ak plánujete svoju dovolenku, nechajte sa inšpirovať ich tipmi.

Martin Navrátil (Travelistan) – Transsibírska magistrála, Mozambik, Tadžikistan a Južná Amerika

Európa – Transsibírska magistrála – kto by nemal sen precestovať krížom cez celé Rusko z Moskvy do Vladivostoku? Viete, že dnes cestovanie v Rusku patrí medzi najlacnejšie na svete? Že lístok na celej trase stojí od 179 eur? Trasu som prešiel už 8-krát a nikdy ma to neprestáva fascinovať. Ono to nie je len o tom vlaku, ale aj o dlhých rozhovoroch pri čiernom čaji o histórii, politike či bežnom živote. Ak si navštívil len Moskvu a Petrohrad, ver, že to nie je Rusko. Na to, aby si mohol povedať, že si trochu spoznal túto najväčšiu krajinu na svete, skús epickú cestu vlakom. Všetky rady, tipy a itinerár na cestu vlakom nájdeš tu.

Afrika – Mozambik – krajina, ktorá sa raz stane cestovateľskou peckou. Neveríš? Len si daj do uja Googla ,,beach mosambik“ a uvidíš, o čom hovorím.. Nielen pekné historické mestá, ale aj krásne pláže s nádherným morom. Práve miestne pláže a more budú rovnako vyhľadávané, ako je dnes Zanzibar. Veď kto pred 10 rokmi vedel o Zanzibare? Ak chceš predbehnúť davy a zažiť ten pocit, ako sme my zažili pred 10 rokmi na Zanzibare, tak potom neváhaj a poď sem.

Amerika- Francúzska Gyuana, Surinam a Gyuana – Koľko ľudí tuší, že tieto malé štátiky sa nachádzajú v Južnej Amerike? Spolu s Peťom sme tu boli 5-krát a vždy nás tu fascinovala miestna príroda. Mnoho ľudí pri návšteve Brazílie chce vidieť prales a práve ten najpôvodnejší je tu, na severe Južnej Ameriky. Alebo vás láka neskutočný vodopád Kaieteur, ktorý je päťkrát väčší ako slávne Niagarské vodopády? Tieto krajiny nepatria medzi lacné, ale určite medzi najzaujímavejšie v celej Južnej Amerike.

Ázia – Tadžikistan – Stredná Ázia začína byť magnetom pre všetkých ľudí, ktorí milujú hlavne históriu a prírodu.. A vlastne prečo by si sem mal ísť? Už len prejsť Pamír Highway je dychberúce, vysokohorské divadlo s výhľadmi na zasnežené sedemtisícovky, prespať u domácich, skúsiť ich stravu a mať skvelú interakciu s domácou kultúrou. Tadžikistan je raj pre tých, čo milujú hory, málo navštevované miesta a dychberúce výhľady.

Robert Taraba – Mongolsko, Bhután a Vanuatu

Tých krajín je určite hneď niekoľko, ale na prvé miesto by som na tento rok zaradil Mongolsko. Mongolská príroda a kultúra sú skutočne fascinujúce. Mňa osobne nadchla púšť Gobi a mongolský Altaj v okolí mesta Ölgii. Presúvať sa nehostinnou krajinou na džípoch, spať v jurtách a okúsiť si nomádsky spôsob života je zážitok na celý život. Spestrite si vašu cestu o festival Orlích lovcov, určite to neoľutujete. No ak ste už v Mongolsku boli vyberte sa napríklad do Bhutánu alebo na Vanuatu.

Krajina hrmiaceho draka, aj tak sa niekedy prezýva magická krajina pod Himalájami – Bhután. Má veľa pôvabov a unikátov, ktoré stojí za to vidieť. Do krajiny musíte platiť drahé vízum v ktorého cene máte ubytovanie, dopravu, miestneho sprievodcu a bohatý program podľa itineráru, ktorý si dopredu dohodnete. Tešiť sa môžete na destináciu bez mäsového turizmu, čo vám pridá na celkovom dojme z krajiny. Na vašej ceste by ste nemali vynechať mestá ako Paro, Punakha, či hlavné mesto Thimphu.

Budhistické pamiatky, staroveké pevnosti, ktoré sa volajú dzongy, bohatá história a neopísateľná krása miestnej prírody. Krajina kde kráľ meria hrubé domáce šťastie namiesto HDP. Kláštor Taktsang, alebo ak chcete – Tigrie hniezdo je jednoznačne najznámejšou a pravdepodobne aj najkrajšou pamiatkou Bhutánu. Malý chrám, visiaci na útese vo výške 900 metrov nad dnom doliny Paro už celé desaťročia vzbudzuje záujem turistov z celého sveta. Človek akoby sa preniesol do iného sveta, do malebnej ríše bhutánskych povier, kde je všetko možné a dobro víťazí nad zlom za pomoci kúziel a lietajúcich tigrov.

Nie len podľa BBC, ale aj podľa mnohých svetových štatistík sú obyvatelia Vanuatu najšťastnejšími obyvateľmi našej planéty. Ich šťastie ale nespočíva v materiálnom bohatstve a vysokej životnej úrovni. Ich hodnoty sú výrazne posunuté oproti našej západnej kultúre a dokazujú tak, že vnímanie šťastia je subjektívne.

Mňa osobne najviac zaujal ostrov Tanna, ktorý je jedným z približne osemdesiatych ostrovov tohoto melanézskeho súostrovia. Život pod neustále vybuchujúcou sopkou Yasur v obkolesení fascinujúcej prírody je nádherný. Človek si až ťažko vie predstaviť, že ešte pred pár desaťročiami tu bol kanibalizmus na bežnom poriadku. Dnešné spokojné spolužitie komunít na ostrove narúšajú však každoročné cyklóny, ktorých ničivá sila kvôli zmenám v globálnej klíme z roka na rok rastie.

Ja osobne sa najbližšie koncom Januára teším na Sibír, kde budem zdolávať Kolymskú magistrálu v období, kedy je tu najchladnejšie. Naším cieľom bude Pól chladu t.j. najchladnejšie miesto na svete, ktoré je trvalo obývané. Extrémne teploty sa rovnajú extrémnym zážitkom.

Veľa ľudí dnes hľadá pri cestovaní miesta, kam nedorazil turizmus, ktoré sú autentické, no nie každý sa napokon týmto smerom vyberie. Ak má človek dobrodružného ducha, tak potom odporúčam Bangladéš. Navštívi ho minimum turistov, má v sebe exotiku, chaos, autentické zážitky, nepoškvrnené miesta.

Môžete tu objaviť starú Dháku, fantastickú spleť starých uličiek aj indické Dillí zahanbia. Viete ísť k čajovým políčkam Srimangalu, hľadať v lesoch vzácne gibony alebo sa plaviť starým, koloniálnym parníkom po riekach niekoľko hodín alebo v ňom prespať. Na niekoľko dní sa môžete ocitnúť v NP Sundarbans a hľadať bengálskeho tigra a možno práve Vy budete mať to šťastie a uvidíte ho!

Chcete ruiny budhistických kláštorov? Islamských stavieb, mešít, palácov? To všetko Bangladéš má. Nie je to možno najľahšia krajina na cestovanie, ale rozhodne sa oplatí každému, kto sem príde aj vďaka mimoriadne príjemným ľuďom.

Uzbekistan – krajina Hodvábnej cesty, ktorá zažíva renesanciu v cestovaní. Pred desiatimi rokmi, keď som sa sem vybral po prvýkrát, bolo treba bojovať s byrokraciou, vízami, registráciami, čiernym trhom a podobne, ale dnes sa všetko zmenilo a Uzbekistan je pre nás krajina bez víz.

Samozrejme, nielen to je ťahákom, ale Uzbekistan je dušou Hodvábnej cesty a kto miluje staré príbehy karavan, príbehy Marca Pola, obchodníkov, exotických trhovísk a neznámych končín, ten bude z Uzbekistanu nadšený. Leží tu bájny Samarkand so svojimi unikátnymi pamiatkami, stredoveká Buchara, kde sa budete chcieť stratiť v čase, ale aj Chiva, perla Orientu.

V Taškente si viete vychutnať nekonečné bazáry, skvelé jedlo a okrem toho môžete ísť objaviť, ako sa stráca Aralské jazero či tajomstvo výroby hodvábu do Ferganskej kotliny. Dokonalá krajina, dnes mimoriadne lacná a davy ju ešte neobjavili.

Kam sa najviac teším? Paradoxne to bude oblasť Iránu (aj napriek súčasným informáciám) a Turkmenistan. Tam by som sa mal vybrať na jar a potom ešte vymyslíme niečo ďalšie. Irán je krásna krajina, fascinuje ma roky, každý rok sa vraciam a teraz si chceme s manželkou konečne pozrieť oblasti ako Kerman, Bam, Zanjan či Qazvin, kam sa až tak často nechodí a preto sa na to mimoriadne teším.

Irán je o ľuďoch, krásnej histórii, vznešenej architektúre a za tých niekoľko mesiacov, čo som v ňom cestoval ma ešte nesklamal. Turkmenistan je hneď vedľa, tajomná krajina Strednej Ázie, kde je stále turizmus obmedzený a to ma fascinuje.

Lukáš Chovan (Letenky za babku) – Vietnam a Azorské ostrovy