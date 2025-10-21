Obžalovaný atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica, si dnes na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, vypočul rozsudok. Súd rozhodol, Cintula je vinný z teroristického útoku spáchanom na chránenej osobe, dostáva 21 rokov. Rozsudok je neprávoplatný, strany sa môžu odvolať.
Juraj Cintula tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Súd využil možnosť mimoriadneho zníženia trestu
O tom, že útočníka uzná senát za vinného nebolo už na začiatku súdneho procesu pochýb. Otázkou bolo, ako bude kvalifikovaný daný skutok. Špecializovaný trestný súd využil možnosť mimoriadneho zníženia trestu a neodsúdil Cintulu za útok na premiéra na doživotie.
Dôchodca, 72-ročný Juraj Cintula, čelil na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej a právneho zástupcu poškodeného premiéra Davida Lindtnera sa jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
Obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry súdu navrhol, aby skutok jeho klienta prekvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba, sedem až 12 rokov.
Reaguje aj Žilinka
„Dnešný rozsudok ŠTS vo veci vražedného útoku na predsedu vlády SR považujem za významný krok k dosiahnutiu spravodlivosti a k zabráneniu opakovaniu tak strašného skutku,“ napísal generálny prokurátor.
