Čína okamžite reaguje: Zvyšuje clá na americký tovar na 84 %, ide o rovnaký nárast ako oznámil Trump

Čínska vláda v stredu oznámila, že zvyšuje clo na dovoz zo Spojených štátov o 50 %, čo je rovnaký nárast, ako oznámil prezident Donald Trump v prípade ciel na čínsky dovoz do USA. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.

V rámci odvety Pekingu sa tak čínske recipročné clá na tovar z USA vyšplhajú na 84 % z predchádzajúcich 34 %, keďže sa obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami zintenzívňuje. Najnovšie Trumpove clá, ktoré vstúpili do platnosti v stredu, posunuli colné sadzby pre Čínu až na úroveň 104 %.

Proti Washingtonu bude bojovať „až do konca“

„Americká prax eskalácie ciel pre Čínu je chybou nad rámec chyby, ktorá vážne porušuje legitímne práva a záujmy Číny, vážne poškodzuje multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách a vážne ovplyvňuje stabilitu globálneho ekonomického poriadku. Je to typický príklad unilateralizmu, protekcionizmu a ekonomického šikanovania,“ uviedlo čínske ministerstvo financií vo vyhlásení a vyzvalo USA, aby zrušili všetky jednostranné clá a obchodné spory s Čínou vyriešili dialógom.

Hoci Čína považovala Trumpove clá za „vydieranie“, uviedla tiež, že nechce obchodnú vojnu s USA. No zároveň vyhlásila, že bude bojovať proti Washingtonu „až do konca“. Vláda v Pekingu odmietla povedať, či bude rokovať s Bielym domom, ako to začali robiť mnohé iné krajiny.