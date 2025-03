Cibuľového a cesnakového zápachu sa z rúk zbavíte rýchlejšie, než si myslíte. Stačí skúsiť tieto šikovné metódy

Cibuľa a cesnak sú neodmysliteľnou súčasťou mnohých jedál, no ich intenzívny zápach na rukách vie byť poriadne otravný. Našťastie existujú osvedčené triky, ktoré tento problém vyriešia rýchlo a účinne.

Ako uviedol portál First for Women, odborníci na upratovanie sa podelili o svoje overené metódy, ktoré pomôžu odstrániť cibuľový a cesnakový zápach z rúk jednoducho a bez použitia chemikálií. Cibuľa aj cesnak obsahujú enzýmy, ktoré sa pri krájaní uvoľňujú a reagujú s kyslíkom. Vzniká kyselina sulfénová, ktorá je hlavným vinníkom silnej a dlhotrvajúcej arómy na pokožke. Keď sa dostane do kontaktu s vašimi rukami, mydlo často na jej odstránenie nestačí. Preto je ideálne siahnuť po alternatívnych metódach.

Použite nerezovú oceľ

Nerezová oceľ dokáže na seba viazať zlúčeniny, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach. Podľa odborníčky Enereydy Morales zo spoločnosti Dallas Maids stačí, ak si ruky niekoľko sekúnd potriete o povrch nerezového drezu alebo riadu. Ak chcete pohodlnejšie riešenie, existujú aj špeciálne nerezové mydlá, ktoré fungujú na rovnakom princípe. Stačí si ruky ním potrieť pod teplou vodou a zápach okamžite zmizne. Tento trik funguje rovnako dobre na cibuľu aj na cesnak.

„Stačí si umyť ruky a potom potrieť túto tyčinku z nehrdzavejúcej ocele ako mydlom a puf, zápach je preč!“ hovorí Taylor Anderson, vedúci upratovacej služby Super Cleaning Service Louisville. „Ľahko sa čistí a môžete ju dokonca hodiť do umývačky riadu. Už žiadne smradľavé ruky po varení, čo mi znie celkom úžasne!“ Niektorí odborníci odporúčajú na tento účel použiť aj nerezové príbory, napríklad lyžicu.

Soľ ako prírodné abrazívum