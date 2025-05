Chytí vás za srdce: Netflix ovládol nový romantický seriál. Láme rekordy sledovanosti po celom svete

Na Netflix dorazila seriálová novinka, ktoré si bleskovo podmanila divákov po celom svete. Stačilo pár dní a už sa vyšvihla medzi najsledovanejšie tituly v desiatkach krajín. Pútavý príbeh o láske a hľadaní samého seba vás prenesie do horúceho Los Angeles a pripomenie vám vašu prvú lásku.

Netflix má nový tromf v rukáve a volá sa Forever (Milujem ťa navždy). Tento americký romanticko-dramatický seriál, ktorý mal premiéru 8. mája 2025, sa v rekordnom čase prepracoval medzi top 10 najsledovanejších titulov na platforme v 68 krajinách sveta, vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Podľa knižnej predlohy

Za touto seriálovou novinkou stojí skúsená televízna producentka a spisovateľka Mara Brock Akil, ktorá už v minulosti ukázala, že vie, ako vytvoriť silné príbehy pre moderné publikum. Napríklad, so seriálom Being Mary Jane, ktorý mal až 5 sezón a komédiou Girlfriends až s 8 sezónami. Pričom tentoraz sa pustila do adaptácie kultového románu od Judy Blume z roku 1975.

Seriál sleduje príbeh dvoch tínedžerov, Keishy a Justina, ktorí sa poznajú už od detstva, no po rokoch sa opäť stretnú v slnečnom Los Angeles. Ich kamarátstvo z detstva sa však rýchlo premení na silnú a vášnivú prvú lásku, ktorá ich oboch hlboko ovplyvní.

Forever však nie je len o romantickej láske, ale aj o negatívach dospievania, o hľadaní seba samého a rozhodnutiach, ktoré nás definujú.

Na Netfixe je zatiaľ dostupná len prvá séria s ôsmimi epizódami, no podľa údajov na ČSFD to vyzerá tak, že na druhú sériu sa môžu diváci tešiť už budúci rok.