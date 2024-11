Chystajú sa zmeny, takto by mali ovplyvniť aj Slovensko: Do roku 2030 by mali byť všetky obaly v EÚ recyklovateľné

Do roku 2030 by mali byť podľa návrhu nového nariadenia Európskej komisie všetky obaly v EÚ recyklovateľné. Jeho cieľom je zníženie množstva obalov a zároveň zvýšenie obsahu recyklátu v obaloch. Veľké zmeny a tlak to prinesie najmä pre výrobcov a firmy, ktoré tieto obaly používajú.

Na utorkovej konferencii o cirkulárnej ekonomike organizovanej Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) rozoberali odborníci aj nastavenie obehového hospodárstva v krajine, ktoré je dôležitou súčasťou samotnej recyklácie.

„Ekonomika dnes nevyhnutne reaguje na vývoj v oblasti ochrany životného prostredia, na potreby šetriť surovinové zdroje a energie. Rozhodnutia, ktoré škodia ekonomike a jej aktérom, škodia celej spoločnosti. Pretože ekonomika je jedinou oblasťou ľudskej činnosti, ktorá vytvára materiálne a finančné zdroje, bez ktorých ostatné oblasti života spoločnosti nemôžu existovať,“ uviedol predseda SOPK Peter Mihók.

Trvalo udržateľný rozvoj

Predseda sekcie obehového hospodárstva SOPK Michal Sebíň doplnil, že neoddeliteľnou súčasťou stratégie trvalo udržateľného rozvoja je obehové hospodárstvo. Zahŕňa podľa neho efektívne využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu opätovným využívaním recyklovaním použitých materiálov s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomík a tvorby zdravšieho životného prostredia.

Ďalej spresnil, že prechod na obehové hospodárstvo je jednou zo strategických priorít Slovenska do roku 2030. Efektívne nakladanie s odpadom a zavádzanie princípov obehového hospodárstva je podľa neho výhodou aj pre podnikanie a dôležitým míľnikom v konkurencieschopnosti firiem.

Niektoré obaly budú len kompostovateľné

K obehovému hospodárstvu patrí aj recyklácia obalov. Tie by mali byť podľa Ľubomíra Ďuračku z odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR recyklovateľné a plastové časti obsahovať minimálny recyklovaný obsah stanovený na typ a formát obalu. Zároveň niektoré typy obalov budú musieť byť len kompostovateľné, a to napríklad vrecúška na čaj, kávu, lepiace štítky na ovocí a zelenine či tašky k nákupom.

Ďuračka priblížil, že do roku 2025 by malo byť recyklovaných najmenej 70 percent skla a železných kovov, 75 percent papiera a lepenky, 50 percent plastu a hliníku či 25 percent dreva. Do roku 2030 je cieľom EÚ zvýšiť mieru recyklácie týchto materiálov najmenej o päť až desať percent.

Riaditeľka pre environmentalistiku a bezpečnosť spoločnosti Minerálne vody Daniela Slabá dodala, že v súčasnosti firmy platia viac za farbu PET fľaše, pričom výška jednorazového poplatku na výrobu im v tomto roku stúpla o viac ako 500 percent. Pre výrobcov bude podľa nej do budúcna cenovo výhodnejší číry PET.