Chyba v obľúbenej relácii Duel valcuje Slovákov: Súťažiaci upozornil Gregora Mareša na detail a dobre sa zabavili

Každý z nás robí chyby a nevyhnú sa im ani úspešné projekty z televíznych obrazoviek. Najnovšie obletelo Slovensko video z populárnej televíznej relácie Duel, kde sa znenazdajky z jedného z hráčov stala „Gabika“. Na čo nesmelo upozornil on sám.

Zábery tejto milej chybičky šíril účet Duelu z dielne STVR a po pár hodinách na Facebooku dosiahli okolo 230-tisíc videní.

Nechcel rušiť

Video ukazuje moderátora Gregora Mareša, ktorý zhodnocuje, ako je na tom priebežne finančné konto súperov, keď sa jeden z nich zrazu nenápadne ozve, že namiesto svojho mena mu svieti meno „Gabika“.

„Ja tam mám Gabiku napísanú,“ upozornil z ničoho nič. „To nevadí?“ opýtal sa. Na to moderátor okamžite zareagoval a chopil sa riešenia situácie. „Haló, zlé mená tam sú napísané,“ upozornil štáb priamo do kamery. „Pane Bože, čo mi to tam robíte,“ vybuchol smiechom. Súťažiaci len dodal, že si to všimol už skôr, len nechcel rušiť.

Humor zjavne nechýba ani v zákulisí relácie Duel a video bolo zverejnené s popisom, že je to súťaž, kde rozhoduje vedomosť, rýchlosť a správne meno. „Tentoraz sme trafili len dve z troch,“ podotkli na margo svojej chyby.

Fanúšikovia Duelu tento krok patrične ocenili. „Je fajn, že dávate niečo aj zo zákulisia na pobavenie,“ zhodnotila jedna komentujúca. „Tiež sme mali možnosť vidieť pár vecí zo zákulisia. A je úžasné, aká skvelá skupina túto reláciu robí,“ podotkol niekto ďalší.