18 eur na noc, potraviny o 25 % lacnejšie než v Bratislave: Našli sme skrytý klenot u našich susedov, vyrazte sem na víkend

Obdobie letných dovoleniek sa nezadržateľne blíži, no jar je ako stvorená na víkendové city breaky. Máme pre vás tip na pre mnohých neznáme mesto u našich susedov, o ktorom ste možno ani nepočuli, no môžete si sem urobiť netradičný výlet a načerpať nové zážitky. Ukážeme vám, ako na to. Vybrali sme sa do poľského mestečka Zamość a nasledovať naše kroky môžete aj vy.

Ak vás omrzeli okukané destinácie, za niečím novým nemusíte cestovať vôbec ďaleko. Stačí si to namieriť napríklad k našim severným susedom. Na chvíľu zabudnite na Varšavu, Krakov či Katovice — aj keď tieto mestá milujeme a všetkými desiatimi vám ich odporúčame navštíviť, tentoraz sme objavili mesto, ktoré pre mnohých Slovákov ešte zostáva skrytým klenotom.

Dostanete sa sem autom aj letecky

Zamość leží na juhovýchode Poľska a ak sa sem chcete vybrať, máte viacero možností. Ak pochádzate z východného Slovenska, najpohodlnejšie to budete mať autom. Z Košíc ste tu za niečo cez 5 hodín, z Prešova trvá cesta ešte o čosi menej a z Bardejova ju zdoláte len za 4 a pol hodiny. Konkrétne je Zamość vzdialený z pohraničnej obce Becherov približne štyri hodiny cesty na štyroch kolesách.

Ak pochádzate z Bratislavy a okolia, najideálnejšie bude, ak si sem zaletíte. Takto sme sa do Zamośću, ktorý je od roku 1992 zapísaný v zozname UNESCO a nazýva sa „perlou renesancie“, vybrali aj my. A bolo to jednoduchšie, než sa na prvý pohľad môže zdať.

Leteli sme poľským národným leteckým dopravcom z Viedne do Lublinu s jedným krátkym prestupom vo Varšave a odtiaľ nás čakala cesta autom, ktorá trvala už iba niečo okolo hodiny. Keďže lety boli krátke a prestup rýchly, ani sme sa nenazdali a už sme sa prechádzali v Zamośće po pestrofarebnom hlavnom námestí.

Miestna architektúra nás očarila. Budovy zdobené atikami hýrili pestrými farbami od žltej, cez modrú alebo červenú. Námestie v Zamośće je prakticky jeden veľký štvorec a jeho dominantou je radnica, ktorá bola postavená v roku 1591. Jej veža meria 52 metrov, čím prevyšuje budovy v okolí a vchod vyzerá ako z rozprávky — vedú totiž k nemu vejárovité schody, na ktorých si môžete napríklad zhotoviť peknú fotografiu. Zaujímavosťou je, že ľavá strana fasády radnice je o 130 centimetrov širšia ako pravá, čo ale môže uniknúť aj tomu najpozornejšiemu oku.

Okrem hlavného námestia, nazývaného Veľké, tu nájdete ďalšie dve — Soľné, ktoré sa nachádza severne a Vodné námestie, situované južne od hlavného námestia.

Okolo Zamośću sa dodnes zachovali línie pôvodných mestských hradieb, ktoré tu môžete obdivovať. Takže celé mesto históriou priam dýcha a môžete si ju dosýta užiť príjemnou prechádzkou, ktorá vás prenesie do minulosti.

Vstúpte do nej historickou bránou Szczebrzeska, ktorá bola jednou z troch vstupných brán mesta, okrem nej tu však nájdete aj Lvovskú a Lublinskú.

Ak sa do Zamośću vyberiete, nevynechajte ani palác Zamoyských, renesančnú Katedrálu Zmŕtvychvstania Pána a svätého apoštola Tomáša a nájdete tu dokonca zoo, kde si môžu prísť na svoje aj vaše ratolesti, napríklad pri fascinujúcom pohľade na medvede, krokodíly či opice. Dospelí zaplatia za vstup v prepočte približne 10,50 eura a cena zľavneného lístka je asi 8 eur.

Pri prechádzke nás vtiahlo aj do miestnej útulnej kaviarničky Mazagran, kde vládla veľmi príjemná atmosféra a ochutnali sme tu najlepšie krovky, aké sme kedy mali a určite vám ich odporúčame. Vedeli ste, že čerstvá krovka je mäkká? Prekvapilo nás, že ich konzistencia závisí aj od toho, koľko času prešlo od výroby, takže ak sa vám do úst dostane tvrdá krovka, pravdepodobne už nie je najčerstvejšia.

Na večeru sme sa vybrali do reštaurácie na námestí s názvom Skarbiec Wina, kde na nás čakala niekoľkochodová ochutnávka miestnych špecialít a musíme uznať, že v Zamośće si naše chuťové poháriky prišli na svoje. Najviac nám zachutili pečené rebierka s dusenou kapustou. Tento zážitok môžeme prirovnať k nezabudnuteľnej chuti kačky, ktorú sme ochutnali zhodou okolností taktiež v Poľsku, v reštaurácii Cichy Kącik, pri návšteve druhého Zakopaného — mesta Krynica-Zdrój, ktoré sa nachádza len pár minút od našich hraníc.

Ubytujete sa tu od pár eur na noc

Veľkou výhodou cestovania do poľských končín je, že ceny ubytovania nemusia zruinovať váš rozpočet a začínajú na príjemných sumách. Presvedčili sme sa o tom aj v prípade Zamośću. Do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli sme zadali posledný májový víkend, dve osoby a filtrovali ponuky od najlacnejších.

Víťazom sa stala dvojlôžková izba so spoločnou kúpeľňou a mimoriadne vysokým hodnotením — 8,8/10 za 37 eur na noc, čo vychádza na 18,50 na osobu.

Ak necestujete úplne lowcost a preferujete hotely, ceny v tomto období začínajú na príjemných 56 eurách pre dve osoby na noc, čo znamená 28 eur na jedného. My sme strávili noc v hoteli ARTE a budili sa s výhľadom priamo na ikonické schody radnice. V nami zvolenom termíne je však obsadený, v iných dňoch sme našli cenu od necelých 63 eur pre dve osoby na noc.

Je Zamość lacná destinácia na výlet?

Porovnali sme ceny v Zamośće s cenami v Bratislave a dáta online databázy Numbeo hovoria, že ceny v reštauráciách sú v tomto málo známom poľskom klenote o 23 % nižšie než v našom hlavnom meste a ceny potravín takmer až o 25 % nižšie, čo nás príjemne prekvapilo.

Takže Zamość pridávame do nášho zoznamu tipov na miesta, kam vyraziť za lacnejšou dovolenkou. A ako sme sa presvedčili na vlastnej koži, oplatí sa to. Návštevu tohto mestečka môžete spojiť napríklad s Lublinom, zhrnuli sme niekoľko tipov, čo tam môžete robiť a čo by ste nemali vynechať. Takže o program na predĺžený víkend máte postarané.

Ceny uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť.