Chorvátsko je pripravené pomôcť Slovensku a Maďarsku s ropou: Stanovilo si však podmienku

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Ukrajina ešte stále neobnovila prepravu ropy cez ropovod Družba.

Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC. Podľa servera infostart.hu to uviedol v pondelok na platforme X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Minister zdôraznil, že Chorvátsko pristupuje k regionálnej energetickej bezpečnosti zodpovedne a transparentne a nedopustí ohrozenie dodávok palív v strednej Európe. Podľa jeho slov je kapacita Jadranského ropovodu (Adria) plne k dispozícii, pričom v súčasnosti neexistujú žiadne technické prekážky pre prepravu suroviny.

Ilustračná foto: TASR

Krajiny sa obrátili na Chorvátsko

Ukrajina ešte stále neobnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, preto sa Maďarsko a Slovensko obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Napísal to v nedeľu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Šéf diplomacie vo svojom príspevku najprv pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tento tranzit stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori.

