Kremeľ súhlasí s výrokmi Fica, že ropa sa stala nástrojom vydierania: „Inak to ani nemožno vnímať,“ myslí si

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Kremeľ súhlasí s Ficom.

Kremeľ súhlasí s výrokmi slovenského premiéra Roberta Fica, že pre nesúhlas Maďarska s prijatím Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) sa stala ropa nástrojom vydierania. To je aj dôvod útokov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána, vyhlásil v pondelok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Áno, jednoznačne. Úplne s tým súhlasíme. V skutočnosti sa aj tak deje, ináč to ani nemožno vnímať,“ odpovedal Peskov na otázku, či v Moskve súhlasia s názorom predsedu slovenskej vlády. Fico po nedeľnom rokovaní s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v súvislosti s krízovou situáciou, ktorá vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy povedal, že prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do EÚ vníma ako politické vydieranie Kyjeva voči Maďarsku.

Ruská štátna agentúra pripomenula, že na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii ukrajinský prezident vyslovil osobné urážky na adresu predsedu maďarskej vlády, na čo Orbán reagoval slovami, že Ukrajina sa nestane členom EÚ, píše TASS.

Foto: SITA/AP

Obviňujú Zelenského

V tejto súvislosti poukázala agentúra na to, že maďarský premiér sa už predtým opakovane vyjadril proti unáhlenému prijatiu Ukrajiny do EÚ, pretože sa riadi názorom svojho ľudu. Orbán tiež tvrdí, že jeho vláda nezmení postoj k tejto otázke, nehľadiac na politické útoky a zasahovanie do maďarských volieb zo strany Zelenského.

Agentúra pripomenula, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obvinil Zelenského z toho, že Kyjev dal na jeho príkaz zablokovať dodávky ropy do Maďarska z Ruska cez ropovod Družba, aby tak pred parlamentnými voľbami spôsobil maďarskej vláde ťažkosti.

Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára. Zdroje z ropného priemyslu 13. februára TASS oznámili, že vedenie spoločnosti Ukrtransnafta, ktorá zabezpečuje tranzit ropy cez ukrajinské územie, neudelí povolenie na obnovenie dodávok na Slovensko a do Maďarska. Podľa týchto zdrojov, spoločnosť už 6. februára ukončila odstraňovanie havarijnej situácie na ropnom zariadení Brody na Ukrajine, ale prepravu fosílnej suroviny doteraz neobnovila.

