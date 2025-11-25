Skontrolujte si poštové schránky: Prísť vám môže dôležitý doklad. Zmeny musíte nahlásiť aj zamestnávateľovi

Ilustračná foto: TASR - Štefan Puškáš

Martin Cucík
SITA
Nové preukazy prídu doporučene, nezabudnite zmenu nahlásiť zamestnávateľovi.

Poistenci, ktorí sa rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne k prvému januáru budúceho roka, by mali v týchto dňoch venovať pozornosť svojej poštovej schránke.

Union zdravotná poisťovňa totiž začína s distribúciou nových preukazov poistenca. Tie budú doručované doporučene do vlastných rúk na adresu, ktorú poistenci uviedli pri podávaní prihlášky. V prípade, že si zvolili osobné prevzatie, môžu si preukaz vyzdvihnúť na kontaktnom mieste poisťovne.

Už budúci týždeň začíname s podajom preukazov poistencov pre našich nových klientov. Preukazy budú odosielané poštou – doporučene do vlastných rúk, na adresu, ktorú si poistenci pri podávaní prihlášky uviedli ako adresu na doručenie preukazu, resp. ak si zvolili prevzatie na kontaktnom mieste, tak si ho poistenci prevezmú osobne,“ uviedla hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Starý preukaz sa odporúča znehodnotiť

S novým preukazom poistenca zároveň dostanú klienti aj prihlasovacie údaje do Union online pobočky a do mobilnej aplikácie. Obe služby budú môcť plnohodnotne využívať od 1. januára 2026. Starý preukaz nie je potrebné vracať, odporúča sa ho znehodnotiť a od nového roka sa preukazovať už len novým dokladom. Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi.

Urobiť tak treba čo najskôr, najneskôr však do 8. januára 2026. „Lekárom nie je nutné zmenu poisťovne nahlasovať, avšak niektorí lekári informáciu o zmene vítajú,“ dodala hovorkyňa poisťovne.

Union bude poistencov o priebehu doručovania preukazu informovať prostredníctvom krátkych správ alebo e-mailu. Poistenci dostanú upozornenie o tom, že preukaz bol podaný na poštu vrátane podacieho čísla zásielky, ďalej informáciu o jeho uložení na pošte a v prípade osobného prevzatia aj oznámenie o doručení na kontaktné miesto poisťovne.

Slováci budú uťahovať opasky: Ceny elektriny pôjdu hore, domácnosti si priplatia. Energopomoc nedostane každý

