Vypukne to už o pár dní: Rekordných vyše 7 miliárd ľudí čoskoro uvidí „krvavý Mesiac“, pripravte sa aj na Slovensku

Dostalo ju preto, lebo v momente, keď sa Mesiac ukryje v tieni našej planéty, sčervenie. Tento špeciálny úkaz dorazí na večernú oblohu medzi 7. a 8. septembrom 2025 a bude ho môcť pozorovať rekordný počet ľudí. Až 60 percent svetovej populácie uvidí zatmenie v celej jeho paráde a až 87 percent – vyše 7 miliárd ľudí – aspoň časť tejto udalosti.
Drvivé množstvo ľudí na svete zažije úplné zatmenie Mesiaca – od Oceánie až po Brazíliu. Ako informuje IFL Science, astronomické divadlo si naplno vychutná väčšina Ázie, časť východnej Afriky a západná Austrália.
Ostatné regióny – zvyšok Afriky, Austrália, veľká časť Európy a východné pobrežie Brazílie – uvidia aspoň časť tejto udalosti.
Zatmenie dorazí aj do srdca Európy
Oči upierajte na oblohu aj na Slovensku. Ako informuje Veda na dosah, v našom regióne bude zatmenie viditeľné vo večerných hodinách hneď po vyjdení Mesiaca v nedeľu 7. septembra 2025.
„Viditeľné (úplné) zatmenie začne v Bratislave o 19:17, maximum nastane o 20:11 a skončí o 21:56.“ Pozostatky úkazu budú na oblohe viditeľné až do 23:00.
Je škoda, že Mesiac a Slnko nie sú dokonale zarovnané. Ak by boli ich dráhy totožné, každý mesiac v roku by sme mohli pozorovať jedno zatmenie Slnka a jedno zatmenie Mesiaca.
Keďže je obežná dráha Mesiaca jemne naklonená, tieto javy sa objavujú zriedkavejšie – približne každých šesť mesiacov. O to viac sa treba tešiť, keď sa takýto pozoruhodný úkaz predsa len objaví. Namiesto javu bežného ako spln ho môžeme vnímať ako jedinečné a nádherné divadlo, ktoré nám pripomína, že náš svet je len masa kameňa osvetlená hviezdou – jedna z mnohých, poletujúca gigantickým vesmírom.
A prečo je Mesiac v danom momente červený? Ako vysvetľuje iMeteo, slnečné svetlo stále preniká cez okraj planéty a zemskú atmosféru – tá síce kratšie vlnové dĺžky rozptyľuje, ale tým dlhším, akými je červené a oranžové svetlo, umožňuje ohnúť sa do zemského tieňa. Dokáže osvetliť aj Mesiac, ktorý sa nám následne javí v záhadných červených tónoch. Tento jav, pri ktorom sa svetlo rozptyľuje podobne ako počas západu slnka, sa odborne nazýva Rayleighov rozptyl.
