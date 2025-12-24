Chce vyvolať hádku: Máme pre vás bojový plán na Vianoce. Takto si poradíte s nepríjemným členom rodiny

Ilustračná foto: Pexels / osobný archív Ivany Čergeťovej

Michaela Olexová
Vianoce
Ak máte vo svojej rodine toxickú osobu a obávate sa Vianoc, máme pre vás riešenie.

Psychologička a NLP koučka Ivana Čergeťová je skúsená odborníčka, ktorá sa špecializuje na vzťahy a životné ťažkosti. Dnes prezradila, ako zvládnuť Štedrý večer, ak čelíme dvom nepríjemným typom blízkych osôb.

Odborníčka odporúča začať tým, že si hostiteľ (alebo rodina, ktorá sa obáva o pokojný večer) ešte pred večerou nastaví svoj rámec. Ostatným potom stačí poslať krátke pravidlá: „Bez komentárov k telu/rodičovstvu/peniazom pri stole, politika len mimo stola a so súhlasom všetkých, spoločné bezpečné slovo (napr. štrúdľa) na pauzu a zníženie napätia,“ vysvetľuje.

Viac z témy Vianoce:
1.
Vianoce, aké by ste nečakali: Kedysi to bol hlučný a divoký sviatok, o detskom čare nemohla byť ani reč
2.
Manžel už roky dostáva od klientky fľašu „žltej veci“, priznala žena. Netušia, čo to je a ľudí to naštvalo
3.
Prečo už necítite čaro Vianoc? Psychologička Zuzana radí, ako počas sviatkov znova prežívať radosť
Zobraziť všetky články (35)

Pre účastníkov udalosti to môže byť vtipne zvolená forma prípravy, ktorá má vysoko hodnotný dosah pre všetkých. Odporúčam pripraviť si tzv. parkovisko tém (papier/poznámku), kde sporné témy odložíme na neskôr. Nervový systém upokojujú viaceré elementy vonkajšieho prostredia, ako sú tempo, jedlo, hudba, svetlo, či prestávky v konverzácii a hosťovaní.“

Archetyp 1: Jasné, že deti hučia, keď im všetko dovolíš…

Svokra, ktorá celý večer komentuje vašu kuchyňu a výchovu detí. Jedovatá sestra partnerky, ktorá vás chce zahnať do úzkych a dať vám najavo, že ste absolútne neschopný manžel… Alebo tá jedna teta, ktorá po celý večer neprestáva s poznámkami o šírke vášho pásu, o „šunkách“ na chrbte a tučných bokoch.

Takmer každý z nás má v rodine aspoň jedného tzv. rýpala.

Ilustračná foto: Pexels

Takíto ľudia konajú s jediným úmyslom: chcú vyvolať silnú emočnú reakciu, dotlačiť vás do momentu ostrej defenzívy a následne v ostatných členoch rodiny vzbudiť pocit ľútosti pre seba, pretože ste po nich kričali. Je to mimoriadne overená taktika, ktorá len zriedka nezabolí.

„Cieľom rýpala je vtiahnuť vás do hry,“ píše Čergeťová.

Moja odporúčaná taktika je v nasledovných krokoch: pomenujhranicapivotnásledok.

Ponúka aj príkladové vety: „Komentáre k môjmu telu sú mimo stola. Poďme sa baviť o výlete do…“, „O výchove sa dnes hádať nebudem. Ak budeš pokračovať, dám si pauzu na balkóne.“, „Chcem tu pokojný večer. Ak máš spätnú väzbu, môžeme o nej hovoriť zajtra medzi štyrmi očami.“

Ľuďom odporúča zamerať sa na podporu vnímania vlastného tela a udržanie si jeho stredu. „Voláme to terapeuticky ako centrovanie. Pomáha dlhý výdych, chodidlá na zemi, dúšok vody. A hlavne uvedomenie a motto pre tento typ človeka je: Nevyhráva ten, kto ostrejšie odpovie, ale ten, kto nehrá hru.“

Archetyp 2: Ty len nechceš počuť pravdu o tom, kto nás tu všetkých ovláda…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac