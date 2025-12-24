Chce vyvolať hádku: Máme pre vás bojový plán na Vianoce. Takto si poradíte s nepríjemným členom rodiny

Psychologička a NLP koučka Ivana Čergeťová je skúsená odborníčka, ktorá sa špecializuje na vzťahy a životné ťažkosti. Dnes prezradila, ako zvládnuť Štedrý večer, ak čelíme dvom nepríjemným typom blízkych osôb.
Odborníčka odporúča začať tým, že si hostiteľ (alebo rodina, ktorá sa obáva o pokojný večer) ešte pred večerou nastaví svoj rámec. Ostatným potom stačí poslať krátke pravidlá: „Bez komentárov k telu/rodičovstvu/peniazom pri stole, politika len mimo stola a so súhlasom všetkých, spoločné bezpečné slovo (napr. štrúdľa) na pauzu a zníženie napätia,“ vysvetľuje.
„Pre účastníkov udalosti to môže byť vtipne zvolená forma prípravy, ktorá má vysoko hodnotný dosah pre všetkých. Odporúčam pripraviť si tzv. parkovisko tém (papier/poznámku), kde sporné témy odložíme na neskôr. Nervový systém upokojujú viaceré elementy vonkajšieho prostredia, ako sú tempo, jedlo, hudba, svetlo, či prestávky v konverzácii a hosťovaní.“
Archetyp 1: Jasné, že deti hučia, keď im všetko dovolíš…
Svokra, ktorá celý večer komentuje vašu kuchyňu a výchovu detí. Jedovatá sestra partnerky, ktorá vás chce zahnať do úzkych a dať vám najavo, že ste absolútne neschopný manžel… Alebo tá jedna teta, ktorá po celý večer neprestáva s poznámkami o šírke vášho pásu, o „šunkách“ na chrbte a tučných bokoch.
Takmer každý z nás má v rodine aspoň jedného tzv. rýpala.
Takíto ľudia konajú s jediným úmyslom: chcú vyvolať silnú emočnú reakciu, dotlačiť vás do momentu ostrej defenzívy a následne v ostatných členoch rodiny vzbudiť pocit ľútosti pre seba, pretože ste po nich kričali. Je to mimoriadne overená taktika, ktorá len zriedka nezabolí.
„Cieľom rýpala je vtiahnuť vás do hry,“ píše Čergeťová.
Moja odporúčaná taktika je v nasledovných krokoch: pomenuj – hranica – pivot – následok.
Ponúka aj príkladové vety: „Komentáre k môjmu telu sú mimo stola. Poďme sa baviť o výlete do…“, „O výchove sa dnes hádať nebudem. Ak budeš pokračovať, dám si pauzu na balkóne.“, „Chcem tu pokojný večer. Ak máš spätnú väzbu, môžeme o nej hovoriť zajtra medzi štyrmi očami.“
Ľuďom odporúča zamerať sa na podporu vnímania vlastného tela a udržanie si jeho stredu. „Voláme to terapeuticky ako centrovanie. Pomáha dlhý výdych, chodidlá na zemi, dúšok vody. A hlavne uvedomenie a motto pre tento typ človeka je: Nevyhráva ten, kto ostrejšie odpovie, ale ten, kto nehrá hru.“
