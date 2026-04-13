Chce vyriešiť vandalizmus a prostitúciu: Ministerstvo zbúra trojpodlažnú budovu v Košiciach

Foto: TASR - Marián Holubčík

Petra Sušaninová
TASR
Skupina aktivistov je proti.

Ministerstvo školstva pripravuje odstránenie opustenej budovy na Masarykovej ulici v Košiciach. „Aktuálne prebiehajú kontrolné procesy projektovej dokumentácie a verejného obstarávania, ktoré sú nevyhnutné pre transparentný a zákonný postup,“ potvrdil v pondelok pre TASR odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Ministerstvo má chátrajúci trojpodlažný objekt, ktorý v minulosti slúžil železničnému učilišťu, v správe prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. „Cieľom je čo najskôr pristúpiť k zbúraniu objektu a následnej sanácii územia, pričom si ministerstvo plne uvedomuje naliehavosť situácie, najmä vzhľadom na blízkosť školy a škôlky. V spolupráci s regionálnymi partnermi robíme všetky kroky, aby sa projekt mohol zrealizovať v najkratšom možnom čase,“ informovalo MŠVVaM SR.

Mestská časť Košice-Staré Mesto minulý týždeň vyzvala štát na urýchlené riešenie problému s budovou na Masarykovej 20. Samospráva poukazuje na už dlhodobo zvýšenú kriminalitu v tejto lokalite, vandalizmus, hluk, prípady požiarov v objekte, sťažnosti obyvateľov, ako aj početné zásahy mestskej polície i hasičov na mieste.

Jedna z najnebezpečnejších ulíc v meste

„Dochádza tu k opakovaným požiarom, k napadnutiam, prostitúcii, k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť,“ povedal novinárom vicestarosta mestskej časti Vladimír Eperješi. Informoval, že za uplynulé dva roky v lokalite došlo k 15 zásahom hasičov a 1 722 zásahom mestskej polície, ako aj opakovaným výjazdom zdravotníkov. Zmienil sa aj o drogových deliktoch, ktoré policajti riešia. Ulicu označil za jednu z najnebezpečnejších v mestskej časti aj v celom meste. Poukázal pritom i na blízkosť základnej a materskej školy.

Skupina košických aktivistov, naopak, chce zachovať túto historickú budovu a vyhlásiť ju za národnú kultúrnu pamiatku. Vznikla aj petícia za jej záchranu. Jej iniciátor Peter Beňo poukázal na to, že hodnotné historické stavby treba zveľaďovať, ochraňovať, a nie búrať. Petičiari uvádzajú, že trojpodlažná murovaná budova bola postavená pred rokom 1895 ako súčasť železničného komplexu košicko-bohumínskej trate na území mesta a predstavuje hodnotný doklad priemyselnej architektúry druhej polovice 19. storočia.

„Keď kus asfaltu zarába viac na hodinu ako ty:“ Slovákov pobúrilo 20-eurové parkovné v Demänovskej…

