Deti budú mať smolu: V tejto školskej jedálni už teplý obed nezostane pre každého, stovky čaká len studená strava

Ilustračná foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
TASR
Preplnené jedálne nezvládajú dopyt.

Žiakom od 6. ročníka na druhom stupni v Spišskej Belej nebudú v novom školskom roku podávať na obed teplú stravu. Dôvodom je nedostatočná kapacita školskej kuchyne a jedálne v Základnej škole (ZŠ) M. R. Štefánika, ktorá vydáva a pripravuje stravu aj pre druhú miestnu ZŠ J. M. Petzvala.

Primátor mesta Peter Zibura pre TASR potvrdil, že problém vznikol jednak pre zvýšený záujem o zápis žiakov do tamojších škôl a tiež v súvislosti s poskytovaným príspevkom na stravu od štátu, pre ktorý rodičia vo zvýšenej miere prihlasujú deti na stravovanie v školskej jedálni. Opatrenie platí pre obe ZŠ a dotkne sa viac ako troch stoviek žiakov.

Mesto už prijímalo opatrenia

„Kapacita školskej jedálne doteraz postačovala. Toto naše zariadenie však aktuálne naráža na prevádzkové limity prípravy teplej stravy. Už minulý rok mesto prijalo rozhodnutie, ktorým odňalo možnosť zamestnancom škôl stravovať sa v školskej jedálni práve z dôvodu, aby umožnilo čo najväčšiemu počtu žiakov zachovať si stravovacie návyky a mať varený obed. Ani to však nestačilo na pokrytie záujmu a žiaci druhého stupňa boli taktiež sčasti obmedzení iba na príjem suchej stravy formou balíčkov,“ priblížil Zibura.

Ilustračná foto: TASR (František Iván)

Aby dokázali pokryť dopyt, potrebovali by podľa neho navariť približne o 200 obedov viac ako doteraz. Tento rok sa situácia zmenila prijatím 138 žiakov do prvého ročníka, čo je takmer o 50 viac ako vlani. Riaditelia ZŠ v spolupráci so zriaďovateľom hľadali možnosti, ako stavovanie vyriešiť.

Pokusy o riešenie narazili na prekážky

V máji preto schválili nákup vybavenia školskej kuchyne a oslovili externých prevádzkovateľov s požiadavkou zabezpečiť varenú stravu. Obe snahy však narazili na legislatívne, hygienické, stavebno-technické alebo ekonomické prekážky. Mestskí poslanci preto vyčlenené prostriedky presunuli na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu školskej kuchyne.

Jej kapacita by sa mala rozšíriť v súčasných priestoroch školskej družiny, a to už od budúceho školského roka. Zároveň mesto pripravuje vybudovanie vlastnej jedálne v ZŠ J. M. Petzvala, ktorej žiaci sa aktuálne stravujú v škôlke na Mierovej ulici, respektíve v ZŠ M. R. Štefánika.

Rozhodnutie bez inej možnosti

Samospráva sa zároveň rekonštrukciou priestorov snaží znížiť náklady v školách a tak investovať ušetrené zdroje na iné prevádzkové výdavky. V roku 2023 napríklad zateplili celé podkrovie ZŠ J. M. Petzvala a pripravili projekt na rekonštrukciu kotolne a časti rozvodov ústredného kúrenia, realizáciu termoizolačného náteru, výmenu okien a ďalších opatrení v telocvični. Aktuálne prebieha aj výmena kotlov a modernizácia kotolne v budove školskej družiny na Štefánikovej ulici.

„V týchto nestálych podmienkach sa nachádzajú všetci zriaďovatelia škôl. Toto rozhodnutie neteší nikoho, ale inú možnosť nemáme. Dotácia na stravu je správny krok, stravovacie návyky pre žiakov sú dôležité, ale práve kapacity školských kuchýň boli nastavené na nejaké limity, ktoré sú aktuálne na hrade únosnosti,“ skonštatoval Zibura.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dcéra nacistu spravila veľkú chybu, vyjsť ju to môže poriadne draho: Odfotila niečo, čo zrejme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac