Český premiér Fiala apeluje na Fica: Žiada ho, aby prestal blokovať sankcie voči Rusku. Poslal mu list

Český premiér Petr Fiala vyzval predsedu slovenskej vlády Roberta Fica, aby Slovensko prehodnotilo svoj postoj k 18. balíčku sankcií Európskej únie proti Rusku. Na sociálnych sieťach oznámil, že Ficovi poslal list. Svoju žiadosť odôvodnil blízkym vzťahom medzi Českom a Slovenskom. Informuje o tom web Novinky.cz.

„Verím, že práve Slovensko ako náš najbližší partner v regióne zohľadní zodpovednosť voči spoločným európskym hodnotám slobody, bezpečnosti a solidarity,“ napísal Fiala na sieti X.

Včera jsem dopisem oslovil předsedu vlády Slovenska. Vzhledem k mimořádně blízkým vztahům mezi našimi zeměmi jsem jej požádal, aby Slovensko přehodnotilo svůj postoj k 18. sankčnímu balíčku a přispělo k zachování jednoty a odhodlání, s nimiž demokratický svět čelí ruské agresi.… — Petr Fiala (@P_Fiala) July 13, 2025

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu pohrozil, že Slovensko zablokuje nový balík protiruských sankcií, pokiaľ do utorka nedostane od Európskej komisie záruky v oblasti energetiky, píše web Novinky.cz. Fico sa usiluje o to, aby plánovaný zákaz dovozu ruského plynu od roku 2027 neohrozil dodávky energií na Slovensko ani ich ceny, dodáva portál.

Takáč okamžite reaguje

Na sociálnej sieti Facebook napísal, že Slovensko nebude hlasovacím automatom Bruselu len preto, že si to želá český premiér Fiala. „Ochrana našich národných záujmov má pre mňa, ako aj pre našu vládu, prednosť pred politickými listami z Prahy,“ napísal minister pôdohospodárstva.

Fico ešte počas víkendu vyhlásil, že dohodu vo veci požiadaviek Bratislavy k zámeru postupne do konca roka 2027 zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ chce do utorka, na kedy je naplánovaná schôdzka ministrov zahraničia krajín EÚ. K ustúpeniu od blokovania vyzval aj nemecký kancelár Friedrich Merz.