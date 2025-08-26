Česko zasiahli dve zemetrasenia: Ľudia cítili výrazné otrasy a dunenie, vedci teraz žiadajú o pomoc

V Česku došlo včera k dvom citeľným zemetraseniam v oblasti Orlickej priehrady. Prvé otrasy s magnitúdou 2,5 zaznamenali o 12:51 pri obci Klučenice, druhé, o niečo silnejšie, s magnitúdou 2,6, nasledovalo o 17:22.
Obyvatelia Příbramska na sociálnych sieťach opisovali, že zvuky pripomínali výbuch či dunenie a trasenie cítili v domoch aj na nábytku, píše iMeteo. Ústav fyziky Zeme Masarykovej univerzity vyzval ľudí, aby svoje skúsenosti zaznamenali do online dotazníka, čo pomôže spresniť dáta.
Nízka seizmická aktivita
Podobné otrasy nie sú v Česku bežné, no ani výnimočné. V apríli zaznamenali pri Miroticích zemetrasenie s magnitúdou 3,1. Seizmická aktivita v krajine je všeobecne nízka a väčšina otrasov nepresahuje magnitúdu 3, takže nespôsobujú škody. Najsilnejšie zemetrasenie novodobej histórie zasiahlo Chebsko v roku 1985, a to s magnitúdou 4,6.
