Česko prisľúbilo Ukrajine veľkú vec: Krajine zmietanej vojnou bude pomáhať až do roku 2030, stáť to bude desiatky miliónov

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
V stredu to oznámil český minister zahraničných vecí.

Česká vláda schválila pokračovanie národného programu pomoci Ukrajine až do roku 2030. Ročne na program vyhradí jednu miliardu korún (takmer 41 miliónov eur). V stredu to oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Podpora Ukrajiny je pre Česko kľúčová. Pomáha samotnej Ukrajine, ale posilňuje aj našu vlastnú bezpečnosť. Je dôležité, že Česko pomáha Ukrajine nielen vojensky, ale tiež humanitárne a pri obnove… Chceme, aby sa do obnovy zapojili aj české firmy a dlhodobo tam pôsobili,“ povedal Lipavský.

Ide o tieto veci

Primárne ide o zaistenie zdravotnej starostlivosti, núdzového prístrešia, prístupu ku vzdelaniu, k energii a teplu, odmínovanie poľnohospodárskej pôdy či o pomoc s kybernetickou bezpečnosťou. Rovnako chce ČR pomôcť s demokratickou transformáciou Ukrajiny a jej zbližovaním so štandardmi EÚ. Česko okrem iného financuje protikorupčné opatrenia a podporuje občiansku spoločnosť a slobodné médiá.

