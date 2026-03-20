Ceny pohonných látok budú ďalej rásť, varuje analytik: Trhy už Netanjahuovým slovám neveria

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Útok na Irán
Ropa v piatok klesla po Netanjahuových slovách o blízkom konci vojny, akcie mu až tak neveria.

Ceny palív v minulom týždni vzrástli v priemere o približne päť centov a ich nárast sa očakáva aj v ďalšom týždni. Vyplýva to z analýzy spoločnosti XTB.

Benzín v 11. týždni zdražel o 2,9 % (0,043 eura na liter) na úroveň 1,524 eura za liter. Cena nafty vzrástla o 3,7 % (0,055 eura na liter) na 1,528 eura za liter. „Na budúci týždeň očakávame rast cien pohonných látok v rozmedzí dva až sedem centov,“ uviedol analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.

Na trhoch vládne neistota

Dôvodom rastu cien je podľa neho najmä vysoká geopolitická neistota a rast cien ropy na svetových trhoch. Situáciu ovplyvňuje najmä vývoj na Blízkom východe, kde útoky na energetickú infraštruktúru v Iráne vyvolali obavy z výpadkov dodávok a následne aj zo zdražovanie energií.

Rast cien energií a narušenie dodávok ropy sa začínajú prejavovať aj v strednej Európe. Slovenská vláda preto prijala mimoriadne opatrenia na stabilizáciu trhu s pohonnými látkami. Od 19. marca zaviedla na 30 dní možnosť obmedziť predaj motorovej nafty na čerpacích staniciach, obmedzila jej export a umožnila vyššie ceny pre zahraničné vozidlá, najmä v pohraničných oblastiach.

Cieľom opatrení je zabrániť tzv. palivovému turizmu a predísť prípadným výpadkom palív. Podľa analytika bude ďalší vývoj závisieť najmä od trvania a eskalácie konfliktu. „Väčší problém by nastal, ak by vysoké ceny energií pretrvávali dlhší čas a premietli sa do cien tovarov a služieb,“ dodal Bajzík.

Trump vraj donútil Izrael skončiť s útočením na energetickú infraštruktúru

Ceny ropy na svetových trhoch v piatok klesli po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Irán je „zničený“ a vojna na Blízkom východe skončí skôr, než sa mnohí obávali.

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

Trhy zároveň privítali vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého izraelské sily už nebudú útočiť na ďalšiu energetickú infraštruktúru Iránu. Stalo sa tak po stredajšom zásahu kľúčového plynárenského poľa, ktorý vyvolal varovania pred odvetou proti zariadeniam v celom Perzskom zálive.

Konflikt vstupuje do štvrtého týždňa a akciové trhy väčšinou klesali, keďže investori sa obávajú vývoja na energetických trhoch. Ropa sa stále drží na úrovni okolo 100 dolárov za barel a ceny plynu v dôsledku uzavretia strategického Hormuzského prielivu stále prudko rastú.

Oba hlavné ropné kontrakty v piatok oslabili, hoci časť strát počas dňa zmazali. Severomorská ropa Brent sa obchodovala za približne 108 dolárov a severoamerická WTI okolo 94 dolárov za barel.

Akcie sľubom až tak neveria

Pred Netanjahuovými štvrtkovými vyjadreniami sa ropa nakrátko dostala až na 119 dolárov, keď Teherán zaútočil na viaceré energetické zariadenia v regióne v odvete za izraelský úder na pole South Pars.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Foto: SITA/AP

Kým Wall Street na jeho slová reagoval oneskoreným rastom, ázijské trhy v piatok klesali, keď nervózni investori čakali na pozitívnejšie správy o vývoji krízy.

Hongkong, Šanghaj, Sydney, Singapur, Tchaj-pej a Wellington oslabili, zatiaľ čo Soul, Bombaj a Bangkok rástli. Tokio bolo pre sviatok zatvorené. Londýn, Paríž a Frankfurt na Mohanom otvorili v zelených číslach.

„Netanjahuove vyjadrenia pôsobia ako upokojujúci balzam na náladu investorov. Hovorí sa o zabezpečení prielivu a o tom, že jadrové a raketové kapacity Iránu boli neutralizované, čo živí predstavu, že konflikt by mohol vyhasnúť rýchlejšie, než sa čakalo,“ uviedol Stephen Innes zo spoločnosti SPI Asset Management. Cena referenčnej ropy Brent klesla o 1,2 percenta na 107,31 USD za barel.

