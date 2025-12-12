Celý Donbas je ruským územím, vyhlásil Ušakov: USA zvažujú založiť tajný klub krajín, s Európou nerátajú

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Odvolával sa na ruskú ústavu.

Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku. Reagoval na otázku ruského reportéra o návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na referendum o územných ústupkoch. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Postavenie regiónu Donbas, ktorý spolu tvoria ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť, je kľúčovým sporným bodom v rozhovoroch o mierovom riešení ruskej vojny na Ukrajine.

Ušakov sa v odpovedi na otázku novinára odvolával na ruskú ústavu, podľa ktorej je tento región ruským územím. „Celý Donbas je ruský,“ zdôraznil. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.

Poradca priblížil, že Moskva dosiaľ nevidela upravené americké návrhy, vypracované po najnovších rozhovoroch Spojených štátov s Ukrajinou, podľa jeho slov ich však nemusí vnímať priaznivo. „Keď ich uvidíme, nemusí sa nám páčiť veľa vecí, takto to vnímam,“ doplnil Ušakov s tým, že Kremeľ potrebuje vidieť aj výsledok očakávaných víkendových rokovaní európskych a ukrajinských predstaviteľov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojeným štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasť urovnania vojnového konfliktu.

USA vraj zvažujú tajný klub Core 5

Vo Washingtone sa údajne objavuje myšlienka založenia novej skupiny „Core 5“, ktorá by zahŕňala USA, Čínu, Rusko, Indiu a Japonsko. Ako referuje web Politico, takýto koncept by priniesol výrazný kontrast k existujúcej skupine G7 a zároveň by zblížil tradičných rivalov.

Nápad, ktorý sa objavil v nepublikovanej verzii americkej národnej bezpečnostnej stratégie, odráža Trumpov prístup k medzinárodným vzťahom, ktorý sa vyhýba ideológiám a uprednostňuje spoluprácu s veľmocami, ktoré si udržiavajú sféry vplyvu.

Niektorí odborníci však upozorňujú, že vylúčenie Európy zo skupiny by mohlo viesť k presvedčeniu, že USA považujú Rusko za dominantnú mocnosť v Európe. Tento návrh predstavuje odklon od predchádzajúcej politiky USA, ktorá sa zameriavala na veľmocenskú súťaž s Čínou.

Medzitým pokračujú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, pričom Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz diskutovali o pláne mieru, ktorý však naďalej čelí nezhodám ohľadom bezpečnostných záruk a územných ústupkov.

Trumpova administratíva zároveň čelí kritike za svoje postoje k Európe a snahy oslabiť jednotu EÚ. Samotná národná bezpečnostná stratégia podľa webu Politoco signalizuje odklon od tradičných európskych spojencov – ktorým podľa nej hrozí „civilizačné vymazanie“ – smerom k novému zameraniu sa na západnú pologuľu.

Ďalším terčom Ruska by sa mohli stať členovia NATO

Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval, že členovia tejto Aliancie by sa mohli stať „ďalším terčom Ruska“ a vyzval na rýchle zvýšenie obranných výdavkov, aby sa predišlo vojne, akú zažili predchádzajúce generácie. Informuje o tom web CNN.

„Musíme byť pripravení, pretože konflikt už neprebieha v bezpečnej vzdialenosti. Konflikt stojí pri našich dverách. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy a musíme byť pripravení na rozsah vojny, akú zažili naši starí a prastarí rodičia,“ povedal vo štvrtok Rutte.

Zároveň dodal, že ak NATO „splní svoje záväzky, takúto tragédiu môžeme odvrátiť“. Podľa Rutteho „Rusko môže byť pripravené použiť vojenskú silu proti NATO do piatich rokov“.

„Príliš mnohí veria, že čas je na našej strane. Nie je. Teraz je čas konať. Obranné výdavky a výroba musia rýchlo stúpať,“ konštatoval šéf NATO

Nahlásiť chybu v článku

