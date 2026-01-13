Američan ochutnal tradičné slovenské jedlo: Mal z neho strach, napokon ale ostal prekvapený

Foto: YouTube/ Sage Tolbert

Petra Sušaninová
K čomu prirovnal bryndzové halušky?

Basketbalista Sage Tolbert je už niekoľko mesiacov na Slovensku. Rozhodol sa teda, že by mal ochutnať niečo tradičné, lokálne. Spočiatku si vôbec nebol istý, či mu bude chutiť, odchádzal však príjemne prekvapený.

McDonald´s ako záložný plán

Vo svojom videu na YouTube Sage vysvetlil, že na Slovensku žije už približne 4 mesiace. Priznal ale, že napriek tomu zatiaľ priveľa tradičných slovenských jedál neochutnal. Hladný sa preto vybral do reštaurácie. Hneď po tom, ako vyrazil z domu, ho prekvapilo, aká je zima a koľko je všade naokolo snehu. Silný vietor na neho zapôsobil nepríjemne ako facka.

V reštaurácii sa však rýchlo ohrial a milý personál mu ochotne poradil, čo by mohol ochutnať. Čo sa podniku týka, Sage mal pocit, ako keby ani nebol v roku 2026. Vysvetlil, že americké a slovenské mestá sa nedajú ani porovnať. Na Slovensku sa mu však páči pestrá príroda.

Hneď na začiatku Sage priznal, že je nervózny. Mal strach halušky ochutnať, na pohľad mu to nepripadalo ako niečo, čo by mu mohlo chutiť. Dokonca mal záložný plán. Ak by mu skutočne nechutilo, šiel by sa najesť do McDonaldu.

K tomuto prirovnal halušky

Objednal si bryndzové halušky s klobásou. Pre istotu, keby mu nechutilo, objednal si tiež kuracie mäso so zemiakmi a zeleninou. Napokon ale nabral odvahu a skonštatoval, že urobil dobre. Napriek tomu, že syry vo všeobecnosti nemá veľmi v obľube, ohodnotil, že halušky vôbec nie sú zlé a prirovnal ich k americkej klasike „mac and cheese“, teda k makarónom so syrom.

Ku kuraciemu mäsu mu chýbala omáčka a pripadalo mu suché. Dokonca obsluhu požiadal, aby mu k tomu doniesla kečup. Napokon však tanier s haluškami ostal takmer prázdny a kura, ktoré nevládal dojesť, si dal zabaliť so sebou. Nakoniec zhodnotil, že hoci mal strach, vôbec to nebolo zlé.

Halušky neboli síce tým najlepším, ale ani najhorším, čo kedy jedol. Odchádzal spokojný s tým, že mu chýba už len bodka v podobe dezertu.

