Časť cestujúcich to vzdala: Ranný odlet z Košíc pre zrážku s vtákom meškal, niektorí sa rozhodli pre alternatívnu dopravu

Nina Malovcová
TASR
Let z Košíc sa oneskoril.

Piatkový ranný let z Košíc do Bratislavy meškal tri a pol hodiny. Dôvodom bola zrážka lietadla s vtákom. Pre TASR to z košického letiska potvrdil Juraj Toth.

Lietadlo malo z Košíc vzlietnuť pôvodne o 8.05 h. Napokon odletelo o 11.37 h. K zrážke s vtákom podľa jeho slov došlo pred pristátím toho istého lietadla smerujúceho z Bratislavy do Košíc. „Lietadlo pristálo bezpečne. Bola však potrebná detailná obhliadka, na ktorú bol privolaný školený mechanik. Lietadlo odletelo po tom, ako bolo uznané za schopné letu,“ vysvetlil.

Časť cestujúcich si zvolila inú dopravu

Let bol pôvodne obsadený na 100 percent, predalo sa 239 leteniek. Napokon do Bratislavy odletelo 165 ľudí. Ostatní sa podľa Totha rozhodli využiť iný spôsob dopravy.

Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila spoločnosť Wizz Air pred týždňom. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.

