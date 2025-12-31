Bývalý prezident nemohol prestať štikútať, musel ísť na operáciu. Absolvoval kvôli tomu už tretí zákrok

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Bývalého prezidenta Brazílie, väzneného za štátny prevrat, trápi štikútka.

Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro v utorok podstúpil neplánovaný zákrok pre pretrvávajúcu štikútku. Na sociálnych sieťach o tom informovala jeho manželka Michelle. Krátko pred operáciou pritom lekári oznámili, že exprezidenta by z nemocnice mohli prepustiť vo štvrtok 1. januára. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Sedemdesiatročný Bolsonaro už pre pretrvávajúcu štikútku od soboty podstúpil dva chirurgické zákroky v nemocnici, kam ho ho v stredu previezli z väzenia pre plánovanú operáciu slabinovej prietrže. Chronická štikútka ho trápila aj v minulosti a v súvislosti s ňou podstúpil vyšetrenia už v roku 2021.

Pokúsil sa o prevrat, dostal 27 rokov

Bolsonarove zdravotné problémy pretrvávajú od predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018, keď utrpel bodné poranenie. Bývalá hlava štátu si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra tohto roka.

Bolsonaro podľa BBC pôsobil vo funkcii prezidenta Brazílie v rokoch 2019 až 2023. V prezidentských voľbách v roku 2022 ho porazil súčasný prezident krajiny Luiz Inácio Lula da Silva.

Foto: SITA/AP

Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chcela opraviť fresku, vznikol z toho omyl, ktorý rozosmial milióny ľudí. Zomrela neúspešná reštaurátorka Cecilia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac