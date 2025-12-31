Bývalý prezident nemohol prestať štikútať, musel ísť na operáciu. Absolvoval kvôli tomu už tretí zákrok

Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro v utorok podstúpil neplánovaný zákrok pre pretrvávajúcu štikútku. Na sociálnych sieťach o tom informovala jeho manželka Michelle. Krátko pred operáciou pritom lekári oznámili, že exprezidenta by z nemocnice mohli prepustiť vo štvrtok 1. januára. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Sedemdesiatročný Bolsonaro už pre pretrvávajúcu štikútku od soboty podstúpil dva chirurgické zákroky v nemocnici, kam ho ho v stredu previezli z väzenia pre plánovanú operáciu slabinovej prietrže. Chronická štikútka ho trápila aj v minulosti a v súvislosti s ňou podstúpil vyšetrenia už v roku 2021.
Pokúsil sa o prevrat, dostal 27 rokov
Bolsonarove zdravotné problémy pretrvávajú od predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018, keď utrpel bodné poranenie. Bývalá hlava štátu si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra tohto roka.
Bolsonaro podľa BBC pôsobil vo funkcii prezidenta Brazílie v rokoch 2019 až 2023. V prezidentských voľbách v roku 2022 ho porazil súčasný prezident krajiny Luiz Inácio Lula da Silva.
Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.
