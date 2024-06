Zaberá stopercentne a mnohí o tom ani netušili: Vedci našli zaručený spôsob, ako sa zbaviť štikútky

Stalo sa to už pravdepodobne aj vám a možno ste aj vy vtedy siahali po overených babských receptoch, aby ste to zastavili. Nekonečné čakanie na to, kedy vám prejde štikútka, je nepríjemné asi rovnako, ako štikútka sama. Odteraz si už ale nebudete musieť lámať hlavu nad tým, ktorý zo zaručene overených spôsobov treba využiť, aby sa zdanlivo nezastaviteľné štikútanie zastavilo. Vedci totiž našli stopercentne účinný spôsob, ako na to. A už pomerne dávno.

Je to dokonca veľmi jednoduché a možno ste sa už o to v minulosti takýmto spôsobom pokúšali aj vy. Stopercentne účinný spôsob, ako zastaviť štikútku, podľa vedcov zahŕňa štyri jednoduché kroky, píše web The Atlantic.

1. krok: Pokúste sa zo svojich pľúc vydýchnuť všetko vzduch.

2. krok: Zhlboka sa nadýchnite a zadržte dych na pár sekúnd.

3. krok: Bez toho, aby ste vydýchli, nadýchnite sa ešte trošku a opäť dych na pár sekúnd zadržte.

4. krok: Zopakujte krok č. 3 ešte raz.

Viac než dve dekády stará technika

Nejde pritom o žiadnu novinku, ale už o viac ako 20 rokov starú techniku, ktorú vymyslel chirurg Luc Morris z Memorial Sloan Kettering Cancer Center ešte počas svojich študentských čias na NYU. So spolupracovníkmi vtedy dali dohromady malý experiment na vzorke 19 jednotlivcov vo veku od 10 do 51 rokov, pričom 12 bolo mužov a 7 žien.

Ak ste si práve povedali, že ide o pomerne malú vzorku, nemýlite sa, no výsledky boli viac než priaznivé. Každý z participantov trpel štikútkou od 20 minút do 8 hodín a zastaviť sa ju podarilo pri 16 z 19 pacientov vďaka vyššie uvedenej technike. Úspešnosť teda bola 84 %, no len kvôli tomu, že traja pacienti neboli schopní zadržať dych počas určitej doby. Každý z participantov, ktorý dokázal zadržať dych, štikútať prestal.

Čo štikútku alebo čkanie spôsobuje, nie je dodnes úplne jasné. Zistených bolo totiž viac ako 100 rôznych príčin čkania. Tými najčastejšími sú prejedanie sa a hltavé jedenie, keď človek okrem stravy prehltne aj viac vzduchu. No a tretím najčastejším dôvodom štikútky je požívanie sýtených nápojov.