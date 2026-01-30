Bývalého moderátora CNN zatkli po proteste proti ICE. Teraz čelí závažným obvineniam

Bývalého moderátora americkej televízie CNN Dona Lemona vo štvrtok v noci zadržali federálni agenti v Los Angeles, kde mal pokrývať odovzdávanie hudobných cien Grammy.
Oznámil to v piatok jeho právnik Abbe Lowell, píše TASR na základe správy televízie NBC News.
Televízia uvádza, že bezprostredne neboli známe presné dôvody jeho zadržania. Doplnila však, že americké ministerstvo spravodlivosti sľúbilo novinára na voľnej nohe obviniť po tom, čo minulý týždeň informoval o proteste v kostole v Minneapolise proti pastorovi, ktorý údajne spolupracoval s agentami Imigračného a colného úradu (ICE).
Bude sa brániť
„Namiesto vyšetrovania federálnych agentov, ktorí zabili dvoch pokojných protestujúcich v Minnesote, Trumpovo ministerstvo spravodlivosti venuje svoj čas, pozornosť a zdroje tomuto zatknutiu,“ uviedol Lemonov právnik s tým, že podľa neho ide o „útok na prvý dodatok ústavy a zjavný pokus o odvedenie pozornosti od mnohých kríz tejto administratívy“.
„Don bude proti týmto obvineniam rázne a rozhodne bojovať na súde,“ dodal. Televízia NBC News uvádza, že zatknutie bývalého moderátora CNN je len najnovším vývojom situácie v Minneapolise, kde federálni agenti počas zásahu proti nelegálnej migrácii v uplynulých dňoch zastrelili dvoch amerických občanov.
Pri demonštrácii v kostole, ktorú Lemon pokrýval, zadržali agenti ďalších troch ľudí. Dav protestujúcich sa na omši zúčastnil pre domnienku, že tamojší pastor spolupracuje s protiimigračnými agentmi.
