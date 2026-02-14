Bytové architektky nám prezradili trendy na rok 2026: Tichý luxus jednoducho doma docielite aj vy

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
"Výrazným trendom v roku 2026 bude návrat k ručnej práci a lokálnym výrobcom," tvrdia bytové architektky.

Opäť sme sa rozprávali s bytovými architektkami, tentoraz sme sa ich pýtali na to, aké budú interiérové trendy v roku 2026.

„Rok 2026 v interiérovom dizajne nepotvrdzuje nástup nových, výrazných štýlov, ale skôr dozrievanie a ustálenie smerov, ktoré sa formovali už v predchádzajúcich rokoch. Interiér sa čoraz menej vníma ako vizuálny manifest a čoraz viac ako prostredie, ktoré má podporovať každodenný komfort, pokoj a dlhodobú kvalitu bývania.“

Bytové architektky Ing. arch. Klaudia Krchňavá Angerová a Ing. Tereza Kralovičová, ktoré nedbajú len na estetickú, ale aj na funkčnú stránku bývania, navrhujú všetko od architektonickej štúdie až po realizáciu na kľúč. Klaudiu a Terezu môžete nájsť aj na Instagrame, kde sa na svojom profile šach mat bývania delia o rôzne praktické tipy a rady, ako si zariadiť bývanie.

Odborníčky nám však prezradili aj to, ako opticky zväčšiť priestor, ako zabrániť tomu, aby náš interiér vyzeral lacno, aké chyby robia ľudia pri zariaďovaní kuchyne najčastejšie, aké trendy sa čoskoro vytratia, ale aj to, že najväčší omyl je studená kožená sedačka v obývačke.

Interiér bude miestom pre život, a nie pre efekt

„Rok 2026 prináša v interiérovom dizajne výrazný posun v myslení. Po rokoch vizuálneho minimalizmu, chladných paliet a „instagramovej“ estetiky sa interiér opäť stáva miestom pre život, a nie pre efekt. Do popredia sa dostáva pocit, atmosféra a dlhodobá hodnota, nie rýchla vizuálna atraktivita,“ povedali pre interez bytové architektky Klaudia a Tereza.

Podľa odborníčok sa dizajn viac zameriava na človeka, jeho pohodu a potrebu pokoja, pretože domov už nemá ohurovať, ale upokojovať, uzemňovať a regenerovať. Dominovať budú odtiene inšpirované prírodným prostredím – pieskové a krémové neutrálne farby, jemné hnedé, hlinené a terakotové tóny, olivová zelená a utlmené modré odtiene s nízkou saturáciou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa anger.studio (@sach_mat_byvania)

„Jedným z kľúčových aspektov interiérov 2026 je dôraz na materiálovú autenticitu.“ Uprednostňujú sa prírodné a prirodzene starnúce materiály – masívne drevo, kameň, keramika, hlina, vápenné omietky, ľan a vlna. Povrchy neskrývajú svoju štruktúru ani nedokonalosť. Práve naopak, haptická kvalita a vizuálna hĺbka materiálu sa stávajú nositeľom charakteru priestoru. Interiér sa navrhuje tak, aby bol čitateľný nielen vizuálne, ale aj dotykom,“ dodali odborníčky na interiér.

Ponímanie luxusu a minimalizmu sa zmení

Bytové architektky zároveň prezradili, že luxus sa v roku 2026 nedefinuje leskom ani značkami.Tichý luxus je o kvalite, remesle a nadčasovosti. Menej prvkov, ale lepších. Menej dekorácií, viac zmyslu. Ide o investíciu do materiálov, detailov a proporcií, ktoré vydržia roky – vizuálne aj funkčne. Luxus je pocit, nie výstavný efekt.

Zmenou prejde aj minimalizmus. „Z pôvodne chladného a prísneho výrazu sa transformuje do podoby warm minimalism, charakteristickej teplejším výrazom, mäkšími formami a vrstvením materiálov a textúr.“

Návrat k ručnej práci

Výrazným trendom v roku 2026 však bude návrat k ručnej práci a lokálnym výrobcom. Nábytok, svietidlá či keramika nesú príbeh vzniku, nie anonymnú produkciu. Interiéry sa stávajú osobnejšími a menej uniformnými. „Každý kus má svoje miesto a význam, nie je tam len, aby zaplnil priestor,“ zdôraznili.

Zároveň príroda v interiéri už nie je doplnkom. Rastliny, denné svetlo, prírodné materiály a vizuálne prepojenie s exteriérom sa stávajú základom návrhu. „Biophilic dizajn podporuje psychickú pohodu, znižuje stres a zvyšuje kvalitu bývania. Interiér má fungovať v súlade s biologickými potrebami človeka.“

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odborníčka na upratovanie vymenovala veci, ktoré by ste mali vyhodiť ešte dnes. Nebudú vám chýbať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac