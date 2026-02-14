Bytové architektky nám prezradili trendy na rok 2026: Tichý luxus jednoducho doma docielite aj vy

Opäť sme sa rozprávali s bytovými architektkami, tentoraz sme sa ich pýtali na to, aké budú interiérové trendy v roku 2026.
„Rok 2026 v interiérovom dizajne nepotvrdzuje nástup nových, výrazných štýlov, ale skôr dozrievanie a ustálenie smerov, ktoré sa formovali už v predchádzajúcich rokoch. Interiér sa čoraz menej vníma ako vizuálny manifest a čoraz viac ako prostredie, ktoré má podporovať každodenný komfort, pokoj a dlhodobú kvalitu bývania.“
Odborníčky nám však prezradili aj to, ako opticky zväčšiť priestor, ako zabrániť tomu, aby náš interiér vyzeral lacno, aké chyby robia ľudia pri zariaďovaní kuchyne najčastejšie, aké trendy sa čoskoro vytratia, ale aj to, že najväčší omyl je studená kožená sedačka v obývačke.
Interiér bude miestom pre život, a nie pre efekt
„Rok 2026 prináša v interiérovom dizajne výrazný posun v myslení. Po rokoch vizuálneho minimalizmu, chladných paliet a „instagramovej“ estetiky sa interiér opäť stáva miestom pre život, a nie pre efekt. Do popredia sa dostáva pocit, atmosféra a dlhodobá hodnota, nie rýchla vizuálna atraktivita,“ povedali pre interez bytové architektky Klaudia a Tereza.
Podľa odborníčok sa dizajn viac zameriava na človeka, jeho pohodu a potrebu pokoja, pretože domov už nemá ohurovať, ale upokojovať, uzemňovať a regenerovať. Dominovať budú odtiene inšpirované prírodným prostredím – pieskové a krémové neutrálne farby, jemné hnedé, hlinené a terakotové tóny, olivová zelená a utlmené modré odtiene s nízkou saturáciou.
„Jedným z kľúčových aspektov interiérov 2026 je dôraz na materiálovú autenticitu.“ Uprednostňujú sa prírodné a prirodzene starnúce materiály – masívne drevo, kameň, keramika, hlina, vápenné omietky, ľan a vlna. Povrchy neskrývajú svoju štruktúru ani nedokonalosť. Práve naopak, haptická kvalita a vizuálna hĺbka materiálu sa stávajú nositeľom charakteru priestoru. „Interiér sa navrhuje tak, aby bol čitateľný nielen vizuálne, ale aj dotykom,“ dodali odborníčky na interiér.
Ponímanie luxusu a minimalizmu sa zmení
Bytové architektky zároveň prezradili, že luxus sa v roku 2026 nedefinuje leskom ani značkami. „Tichý luxus je o kvalite, remesle a nadčasovosti. Menej prvkov, ale lepších. Menej dekorácií, viac zmyslu. Ide o investíciu do materiálov, detailov a proporcií, ktoré vydržia roky – vizuálne aj funkčne. Luxus je pocit, nie výstavný efekt.„
Zmenou prejde aj minimalizmus. „Z pôvodne chladného a prísneho výrazu sa transformuje do podoby warm minimalism, charakteristickej teplejším výrazom, mäkšími formami a vrstvením materiálov a textúr.“
Návrat k ručnej práci
Výrazným trendom v roku 2026 však bude návrat k ručnej práci a lokálnym výrobcom. Nábytok, svietidlá či keramika nesú príbeh vzniku, nie anonymnú produkciu. Interiéry sa stávajú osobnejšími a menej uniformnými. „Každý kus má svoje miesto a význam, nie je tam len, aby zaplnil priestor,“ zdôraznili.
Zároveň príroda v interiéri už nie je doplnkom. Rastliny, denné svetlo, prírodné materiály a vizuálne prepojenie s exteriérom sa stávajú základom návrhu. „Biophilic dizajn podporuje psychickú pohodu, znižuje stres a zvyšuje kvalitu bývania. Interiér má fungovať v súlade s biologickými potrebami človeka.“
