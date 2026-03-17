Byť svedkom pôrodu ho poznačilo. Ján Bakala otvorene prehovoril o tehotenstve manželky

Niektoré momenty v živote človeka dokážu zmeniť jeho pohľad na svet navždy. Jedným z nich môže byť aj chvíľa, keď sa muž stane svedkom tehotenstva a pôrodu svojej partnerky.
Herec Ján Bakala sa na svojom Instagrame podelil o osobnú úvahu o tom, ako naňho zapôsobilo tehotenstvo a pôrod jeho manželky. V príspevku sa zamyslel nad tým, čo všetko ženy dokážu a prečo považuje schopnosť priviesť na svet nový život za jeden z najväčších zázrakov. Jeho príspevok vyvolal aj niekoľko reakcií medzi sledovateľmi. V komentároch sa ozvalo najmä pár žien, ktoré sa podelili o svoje pocity a krátko reagovali na jeho slová.
Niet sa pritom čomu čudovať – téma rodičovstva je pre herca momentálne veľmi osobná. Minulý rok sa totiž stal otcom malej dcérky, a práve nové životné obdobie mu prinieslo množstvo silných emócií aj nový pohľad na materstvo. Zdá sa, že skúsenosť s príchodom dieťaťa na svet v ňom ešte viac prehĺbila obdiv k ženám a k tomu, čím všetkým si počas tehotenstva a pôrodu prechádzajú.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Tajomstvo, ktoré muži nikdy úplne nepochopia
Herec priznal, že byť svedkom tehotenstva a pôrodu jeho manželky patrilo k momentom, ktoré v ňom zanechali hlbokú stopu. Vo svojom príspevku uviedol, že táto skúsenosť výrazne ovplyvnila jeho pohľad na život. „Byť svedkom tehotenstva a pôrodu mojej manželky bola jedna z vecí, čo mala na môj život najväčší dopad. Neviem si ako muž predstaviť, aké je, keď pod srdcom vzniká život, hýbe sa a prebúdza sa k životu,“ vyjadril sa.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Sám priznáva, že ide o jedinečné spojenie medzi matkou a dieťaťom, ktoré muži dokážu iba obdivovať. Dodal, že presne tento proces vníma ako veľké tajomstvo. „To spojenie jedného tela nám chlapom ostane navždy mystériou, napriek akémukoľvek vzťahu, ktorý môžeme s deťmi mať. Preto si ctime ženy, bez ktorých by nik po svete nechodil,“ doplnil.
Nahlásiť chybu v článku