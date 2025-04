Herca z Dunaja onedlho čakajú otcovské povinnosti. Mnohí ho však varujú pred jednou vecou, ktorú zažívajú viacerí rodičia

Na televíznych obrazovkách stvárnil krutého nacistu Horsta Grabeho v Dunaji, k vašim službám, no v súkromí je to citlivý muž, ktorý sa teší, že sa onedlho stane rodičom. Slovenský herec a moderátor sa v týchto dňoch pripravuje na nový život, ktorý ho čaká. Tehotenstvo jeho manželky sa pritom snažili obaja udržať v tajnosti až do chvíle priameho prenosu Krištáľového krídla. Guľaté bruško manželky Claudie však prezradilo, že čakajú prírastok do rodiny. Hoci sa obaja tešia, známi z ich okolia ich upozorňujú hlavne na jednu vec, s ktorou musia rátať.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Známy herec Ján Bakala sa nikdy netajil tým, že je rodinne založený, preto bolo len otázkou času, kedy povie svojej vyvolenej „áno“ a splodia dieťa. Dokonca dvojmetrový sympaťák plánuje byť pri pôrode, ako prezradil Šarmu. So svojou manželkou Claudiou už majú vybratú pôrodnicu, kde privítajú na svet nový život. Obaja sú nadšení, keďže ako sám priznal, ide o vytúžené bábätko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Budúcnosť svojmu dieťatku zatiaľ neplánujú

O radostnej správe sa herec nedozvedel špeciálnym spôsobom. No aj napriek tomu, že neboli všade zavesené modré či ružové balóny, už len samotná novinka ním otriasla a bola originálna svojím spôsobom. „Mali sme pekný večer a manželka mi to oznámila s úsmevom na tvári a radosťou v očiach. A ja som nemohol byť šťastnejší… Bola to fenomenálna emócia. Som absolútne pripravený byť tatino, veľmi sa na to teším. Neviem sa už dočkať,“ povedal nadšene Ján.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @jagellina

Hoci obaja vedia, v ktorej pôrodnici sa zoznámia so svojím dievčatkom, jej budúcnosť premyslenú ešte nemajú. „Nevravím, že žijem zo dňa na deň, ale myslím si, že každý deň prináša svoje prekvapenia, svoje pekné momenty, ktorými treba žiť. Je ťažké plánovať, či už samotný život, alebo čo nás čaká zajtra. Hlavne pri malom dieťati…“ uviedol, no zároveň ráta s jednou vecou, o ktorej mu ostatní hovorievajú. „Ako počúvam vo svojom okolí, potvrdzuje sa, že človek mieni a dieťa mení. Takže to necháme plynúť tak, ako to budeme každý deň cítiť,“ doplnil.

Na čo ho ostatní upozorňujú?