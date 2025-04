Budúcnosť dôchodkov je neistá. Štatistiky a odborníci hovoria jasne, zlaté časy dôchodkov pomaly končia

Obyvateľstvo starne, a tak nie div, že často počuť frázu: „Na dôchodky nebude mať kto robiť“. V súčasnosti totiž dôchodcovia odchádzajú do penzie na základe tabuľky dôchodkového veku, no tá už čoskoro prestane fungovať a dôchodkový vek sa naviaže na strednú dĺžku života. To znamená, že budúce generácie pôjdu do dôchodku neskôr ako súčasní penzisti.

Ako informuje portál Finsider, obyvateľstvo na Slovensku starne a stále sa rodí čoraz menej detí. To by sa malo už čoskoro prejaviť aj po finančnej stránke, nielen tej demografickej, a podpíše sa to najmä na dôchodkoch. Odvody totiž bude platiť menej ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no na druhej strane pribudnú poberatelia penzie.

V praxi to znamená, že čím menej bude pracujúcich, tým menej sa bude odvádzať na odvodoch. O to viac potom bude musieť štát dotovať Sociálnu poisťovňu, aby mala finančné prostriedky na vyplácanie penzií.

Silné ročníky odchádzajú do dôchodku

Národná banka Slovenska (NBS) upozornila, že silné ročníky na trhu práce budú pomaly odchádzať do penzie, čím sa bude preklápať pomer tých, ktorí sú v penzii a tých, ktorí na dôchodkové dávky cez priebežný systém prispievajú. „Spolu s poklesom počtu obyvateľstva náš čaká výrazný pokles podielu produktívneho obyvateľstva. V hypotetickom scenári bez dodatočných konsolidačných opatrení by vysoké súčasné deficity spolu s nárastom výdavkov citlivých na starnutie viedli k neudržateľným úrovniam dlhu,“ uviedla NBS.

Portál Finsider uviedol aj konkrétne čísla. Momentálne platí, že na približne 3,6 milióna pracujúcich pripadá viac ako milión dôchodcov. Do roku 2050 však príde negatívna zmena a na približne 2,9 milióna pracujúcich bude pripadať zhruba 1,5 milióna dôchodcov. To znamená, že na jedného dôchodcu budú pripadať len dvaja pracujúci.

Obyvateľstva ubúda