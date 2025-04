Budete plakať od smiechu: Pokračovanie legendárnej komédie, starej už viac ako 20 rokov, dorazilo na Netflix

Keby ste mohli splniť posledné želanie niekoho blízkeho, kam by vás to zaviedlo? Možno do krajiny olív, modrých striech a ešte modrejšieho mora. Ale čo ak by ste so sebou vzali aj celú svoju bláznivú rodinu? Na Netflix dorazila legendárna komédia, ktorá vás zaručene pobaví.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Netflix priniesol fanúšikom romantických komédií príjemné prekvapenie — na platformu len včera pribudla tretia časť úspešnej série Moja tučná grécka svadba (My Big Fat Greek Wedding). Pokračovanie kultovej komédie z roku 2002 opäť spojilo známe tváre a prinieslo ďalšiu dávku rodinného chaosu.

Tentoraz sa príbeh sústredí na plnenie posledného želania zosnulého otca hlavnej hrdinky Touly, ktorá má za úlohu navštíviť jeho rodnú grécku dedinu. Toula preto zorganizuje veľký rodinný výlet do starobylej kolísky civilizácie, kde však nič nejde podľa plánu. A ako to už pri tejto famílii býva, čím väčšia rodina, tým väčší chaos.

Snímku opäť režírovala aj napísala Nia Vardalos, ktorá si zahrala aj hlavnú postavu — Toulu Portokalosovú.

Najúspešnejšia komédia všetkých čias

Prvá časť Mojej tučnej gréckej svadby z roku 2002 bola nečakaným trhákom, pričom si komédia získala divákov z celého sveta, čo dokazuje aj zisk takmer 340 miliónov eur, čím sa stala jednou z najúspešnejších romantických komédií všetkých čias.

Prvý diel slávnej série rozprával príbeh Touly, „škaredého káčatka“ z gréckej prisťahovaleckej rodiny žijúcej v Chicagu, ktorá sa zaľúbila do Američana Iana. Príbeh o láske medzi dvoma odlišnými kultúrami a zápas Touly s vlastnou identitou, ako aj s hlučnou, no milujúcou rodinou, si divákov skutočne podmanil.

Príbeh prešiel z filmu do seriálu

Po obrovskom úspechu prvej časti vznikol aj seriál s názvom Môj veľký tučný grécky život (My Big Fat Greek Life), ktorý nadväzoval priamo na udalosti z filmu. Seriál mal síce skvelý štart, no záujem divákov rýchlo opadol, preto prebiehal len počas jednej sezóny.

Druhej časti filmu sme sa dočkali až o 14 rokov neskôr, v roku 2016 a ukázala, ako Toula a Ian zvládajú, alebo skôr nezvládajú dospievajúcu dcéru, ďalšiu veľkú rodinnú svadbu a nikdy nekončiaci nápor gréckych príbuzných. Hoci pokračovanie s tržbou niečo cez 82 miliónov eur už nedosiahlo kultový status originálu, fanúšikovia ocenili návrat bláznivej gréckej rodiny.

Tretiu časť obľúbenej komédie s romantickým podtónom si už môžete pozrieť na streamovacej platforme Netflix. Ak ste náhodou nevideli prvú časť, nájdete ju na Voyo.