Bude vám nevoľno: Ženy si na tvár nanášajú vlastnú menštruačnú krv. Podľa odborníčky im hrozí niečo strašné

Klaudia Oselská
Čo všetko by ste boli ochotní urobiť pre krásu?

Sociálnymi sieťami sa šíri ďalší virálny trend, ktorý je poriadne bizarný. Ženy si vyrábajú pleťové masky z vlastnej menštruačnej krvi. Tvrdia, že má omladzujúci efekt. Podľa odborníkov to môže byť nebezpečné.

Sociálnu sieť TikTok zaplavil fenomén „Period Blood Face Mask“, píše Mail Online. Ženy po celom svete ukazujú, ako si priamo na tvár nanášajú svoju vlastnú menštruačnú krv, aby dosiahli prirodzený lesk pleti. Dermatológovia sú však voči tomuto bizarnému trendu skeptickí.

Údajne zabraňuje starnutiu pleti

Zástankyne tohto „beauty“ trendu tvrdia, že menštruačná krv je údajne plná živín, cytokínov a zázračných buniek, ktoré pleť omladzujú.

Niektoré ju dokonca prirovnávajú k ošetreniam s krvnou plazmou bohatou na krvné doštičky (PRP), známym aj ako „upírske faceliftingy“, ktoré podporujú tvorbu kolagénu a minimalizujú viditeľné známky starnutia. Tieto ošetrenia však prebiehajú v sterilných podmienkach s čerstvo odobratou a profesionálne spracovanou krvou, ktorá je následne pomocou mikroihličiek aplikovaná do konkrétnych vrstiev pokožky.

Odborníci to kritizujú

Problém však je, že menštruačná krv zároveň obsahuje aj rozpadnutú sliznicu maternice, vaginálne tekutiny, prirodzenú mikroflóru, a teda aj baktérie a plesne, ktoré podľa odborníkov na tvár rozhodne nepatria. Okrem toho táto krv prechádza prostredím, ktoré je počas menštruácie menej kyslé, čo umožňuje prežitie ešte väčšieho množstva mikroorganizmov.

Dermatológia preto upozorňujú, že tieto baktérie môžu pleti spôsobiť akné, zápaly a infekcie, najmä ak máte otvorené póry, poranenia, citlivú pokožku, zlú ústnu hygienu či dokonca pohlavne prenosnú infekciu. Navyše, väčšina buniek v menštruačnej krvi začne odumierať hneď po kontakte so vzduchom. To znamená, že samotná pleťová maska z menštruačnej krvi stráca údajný účinok ešte skôr, ako ju stihnete naniesť na tvár.

Na túto tému sme sa rozprávali aj s lekárkou Barborou Šebeš, ktorá je voči tomuto trendu rovnako kritická. „Pleťová maska z menštruačnej krvi nemá pozitívny efekt na pleť a nesie so sebou riziko infekcie. Prosím, neskúšajte to doma.“ 

