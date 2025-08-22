Bude to tvrdý zásah do našich peňaženiek: Potravinová inflácia môže vybuchnúť, ak sa vláda rozhodne zvýšiť DPH

Slovenské združenie pre značkové výrobky varuje, že prípadné zvýšenie DPH na vybrané potraviny a nápoje bude tvrdým zásahom do peňaženiek spotrebiteľov a zároveň hrozbou pre stabilitu domácej výroby. Podľa výrobcov by tento krok okamžite zdvihol ceny základných aj obľúbených produktov, znížil kúpnu silu domácností a ešte viac podporil infláciu, ktorá už dnes patrí medzi najväčšie problémy slovenských rodín.
Najviac by pritom zasiahla nízkopríjmové skupiny, seniorov a rodiny s deťmi, ktoré už teraz zápasia s vysokými cenami potravín a energií.Zvýšenie dane podľa výrobcov poškodí nielen spotrebiteľov, ale aj potravinársky priemysel. Spoločnosti, ktoré roky investujú do inovácií a znižovania obsahu cukru či soli, by prišli o konkurenčnú výhodu, pričom trh by zaplavili lacnejšie a často menej kvalitné alternatívy.
Negatívne skúsenosti zo zahraničia
Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že selektívne zdaňovanie neprináša želané zdravotné benefity, ale vyvoláva útlm spotreby a oslabuje hospodárstvo. Príkladom je Maďarsko, kde vyššie dane na potraviny priniesli infláciu, pokles domácej konkurencieschopnosti a rozmach cezhraničných nákupov, čo malo dlhodobé negatívne dopady na ekonomiku.
Aj slovenskí výrobcovia varujú pred podobným scenárom. Podľa nich by ľudia začali vo veľkom nakupovať potraviny v zahraničí, čo by nielen znížilo príjmy štátu z DPH, ale aj pripravilo domácich predajcov o zákazníkov. Najviac by trpeli pohraničné regióny, kde by hrozil úpadok lokálnych predajní a strata pracovných miest.
Cukrová daň ako odstrašujúci príklad
Už teraz sa prejavujú negatívne dôsledky tzv. cukrovej dane, ktorá viedla k 12-percentnému poklesu spotreby sladených nápojov, pričom ceny stúpli o 35 percent a stali sa najvyššími v regióne. Výrobcovia preto vyzývajú vládu, aby zvažované opatrenie nezavádzala a nehľadala rýchle rozpočtové riešenia na úkor spotrebiteľov a domácich producentov.
Argumentujú tým, že vyššia DPH nezlepší verejné zdravie, ale skôr ohrozí inovátorov a podporí nákup menej kvalitných potravín. Slovensko by sa podľa nich stalo jednou z mála krajín EÚ s takto vysokým daňovým zaťažením potravín a nápojov, čo by ešte viac oslabilo jeho konkurencieschopnosť. Združenie deklaruje ochotu hľadať alternatívne riešenia, ktoré by boli sociálne spravodlivé, ekonomicky udržateľné a zároveň by chránili pracovné miesta i dostupnosť potravín pre obyvateľov.
