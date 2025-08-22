Bude to tvrdý zásah do našich peňaženiek: Potravinová inflácia môže vybuchnúť, ak sa vláda rozhodne zvýšiť DPH

Ilustračná foto: SITA/Kancelária NR SR, Pexels

Nina Malovcová
SITA
Zvýšenie DPH na potraviny by zasiahlo domácnosti aj výrobcov, varujú producenti.

Slovenské združenie pre značkové výrobky varuje, že prípadné zvýšenie DPH na vybrané potraviny a nápoje bude tvrdým zásahom do peňaženiek spotrebiteľov a zároveň hrozbou pre stabilitu domácej výroby. Podľa výrobcov by tento krok okamžite zdvihol ceny základných aj obľúbených produktov, znížil kúpnu silu domácností a ešte viac podporil infláciu, ktorá už dnes patrí medzi najväčšie problémy slovenských rodín.

Najviac by pritom zasiahla nízkopríjmové skupiny, seniorov a rodiny s deťmi, ktoré už teraz zápasia s vysokými cenami potravín a energií.Zvýšenie dane podľa výrobcov poškodí nielen spotrebiteľov, ale aj potravinársky priemysel. Spoločnosti, ktoré roky investujú do inovácií a znižovania obsahu cukru či soli, by prišli o konkurenčnú výhodu, pričom trh by zaplavili lacnejšie a často menej kvalitné alternatívy.

Negatívne skúsenosti zo zahraničia

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že selektívne zdaňovanie neprináša želané zdravotné benefity, ale vyvoláva útlm spotreby a oslabuje hospodárstvo. Príkladom je Maďarsko, kde vyššie dane na potraviny priniesli infláciu, pokles domácej konkurencieschopnosti a rozmach cezhraničných nákupov, čo malo dlhodobé negatívne dopady na ekonomiku.

Aj slovenskí výrobcovia varujú pred podobným scenárom. Podľa nich by ľudia začali vo veľkom nakupovať potraviny v zahraničí, čo by nielen znížilo príjmy štátu z DPH, ale aj pripravilo domácich predajcov o zákazníkov. Najviac by trpeli pohraničné regióny, kde by hrozil úpadok lokálnych predajní a strata pracovných miest.

Cukrová daň ako odstrašujúci príklad

Už teraz sa prejavujú negatívne dôsledky tzv. cukrovej dane, ktorá viedla k 12-percentnému poklesu spotreby sladených nápojov, pričom ceny stúpli o 35 percent a stali sa najvyššími v regióne. Výrobcovia preto vyzývajú vládu, aby zvažované opatrenie nezavádzala a nehľadala rýchle rozpočtové riešenia na úkor spotrebiteľov a domácich producentov.

Foto: Pixabay

Argumentujú tým, že vyššia DPH nezlepší verejné zdravie, ale skôr ohrozí inovátorov a podporí nákup menej kvalitných potravín. Slovensko by sa podľa nich stalo jednou z mála krajín EÚ s takto vysokým daňovým zaťažením potravín a nápojov, čo by ešte viac oslabilo jeho konkurencieschopnosť. Združenie deklaruje ochotu hľadať alternatívne riešenia, ktoré by boli sociálne spravodlivé, ekonomicky udržateľné a zároveň by chránili pracovné miesta i dostupnosť potravín pre obyvateľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mimoriadna situácia: Ranený medveď môže byť nebezpečný, ušiel po zrážke s vlakom. Obce varujú obyvateľov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac