Kremeľ varuje pred nebezpečnými dôsledkami: Kritizuje vyhlásenia Trumpa a NATO o zostreľovaní ruských lietadiel

Kremeľ v piatok odsúdil výroky lídrov Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorí naznačili, že pri ďalšom narušení vzdušného priestoru členských štátov ruskými lietadlami by mala Aliancia pristúpiť k ich zostreleniu. V utorok túto myšlienku vyslovil aj americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu označil takéto vyhlásenia za „nezodpovedné, bezohľadné“ s tým, že so sebou prinášajú „nebezpečné dôsledky“.
Ruské stíhačky a drony v uplynulých týždňoch narušili vzdušný priestor viacerých členov NATO vrátane Estónska alebo Poľska. Členské štáty upozorňujú, že Rusko týmto spôsobom testuje Alianciu.
Trump v utorok v tejto súvislosti vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru Aliancie. V podobnom duchu sa vyjadril aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. „V tomto úplne súhlasím s prezidentom Trumpom,“ povedal. Aliancia podľa neho „v prípade potreby urobí všetko pre ochranu svojich ľudí, miest a infraštruktúry“.
