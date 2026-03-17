Bude mať 127 kilometrov, prepraví milión ton ropy: Slovensko a Maďarsko sa spojili, postavia nový produktovod

Lucia Mužlová
TASR
Na základe dohody krajiny postavia nový produktovod, ktorý prepojí rafinériu Slovnaft v Bratislave s rafinériou Duna.

Slovenská vláda nemôže akceptovať jednostranný a pre SR škodlivý krok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť tranzit ruskej ropy. Zároveň očakáva, že orgány Európskej únie (EÚ) vyvinú tlak na ukrajinské vedenie, aby sa obnovil tok tejto ropy.

Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovej telefonickej konzultácii s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom, ktorá sa týkala prípravy na summit lídrov EÚ 19. a 20. marca v Bruseli.

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vyjadrili na dnešnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli jednoznačnú podporu požiadavkám zo strany Slovenska, Maďarska a tiež Európskej komisie voči Ukrajine v súvislosti s informáciami o stave ropovodu Družba.

„Oceňujem, že podstatnú časť z takmer trištvrtehodinového rozhovoru sme venovali otázke znovuobnovenia prevádzky ropovodu Družba na ukrajinskom území. Slovenská vláda nemôže akceptovať jednostranný a pre Slovenskú republiku škodlivý krok ukrajinského prezidenta zastaviť tranzit ropy a očakáva, že orgány EÚ vyvinú tlak na ukrajinské vedenie, aby sa obnovil tok ruskej ropy, ktorú máme oprávnenie odoberať až do konca roku 2027,“ konštatoval Fico.

V rozhovore podľa vlastných slov zdôraznil, že Únia nemôže uprednostňovať záujmy Ukrajiny pred záujmami členských krajín EÚ, ako je Slovensko či Maďarsko. „Rovnako som vyjadril nespokojnosť s tým, že Európska komisia (EK) doteraz nepredložila žiadne konkrétne návrhy na zníženie cien elektriny, ako ju o to opakovane žiadali premiéri a hlavy členských štátov EÚ,“ doplnil Fico.

Vybuduje sa priame prepojenie

Ako informovalo ministerstvo hospodárstva, Maďarsko a Slovensko vybudujú priame prepojenie ropných rafinérií v Bratislave a Százhalombatte, čím posilnia energetickú bezpečnosť celého regiónu. Dohodu v Bruseli podpísala ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí Pétrom Szijjártó.

Na základe dohody krajiny postavia nový produktovod, ktorý prepojí rafinériu Slovnaft v Bratislave s rafinériou Duna v maďarskom meste Százhalombatta. Potrubie bude slúžiť na prepravu ropných produktov, najmä benzínu a nafty. Produktovod bude schopný ročne prepraviť približne 1,5 milióna ton ropných produktov.

Potrubie bude mať dĺžku približne 127 kilometrov a jeho dokončenie sa plánuje v prvej polovici roka 2027. Projekt má pomôcť zlepšiť logistiku dodávok pohonných látok medzi oboma krajinami a zároveň zvýšiť stabilitu zásobovania v strednej Európe.

Plnú nádrž nenatankujete: Niektoré pumpy obmedzili predaj, začína to byť vážny problém

